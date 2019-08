El futuro del Cpccs sigue en análisis de CC

LEA TAMBIÉN

La Corte Constitucional (CC) sesionará hoy, martes 20 de agosto del 2019, para analizar dos solicitudes de dictamen sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Uno de los pedidos fue presentado el 24 de julio pasado por el Comité de Institucionalización de la Democracia, que lidera Pablo Dávila, exintegrante del Consejo de Participación transitorio, que apunta a que el Cpccs sea eliminado a través de una reforma parcial a la Constitución de 2008 y que sus atribuciones pasen a la Función Legislativa.



El jurista Hernán Pérez Loose, quien forma parte de este Comité, consideró ayer que esta podría ser la primera reforma a la Carta Magna que nace desde la ciudadanía.



Si el dictamen de la Corte es favorable, agregó, deberán recoger por lo menos 200 000 firmas de respaldo para poner el proyecto a consideración de la Asamblea Nacional.



En la sesión, prevista para las 09:30 de hoy, la Corte analizará también la constitucionalidad de una propuesta de consulta popular para la instalación de una nueva Asamblea Constituyente en el país.



Esta última es impulsada por el político Víctor Hugo Erazo, quien espera que la Corte “actúe en derecho y no políticamente”. Comentó que la propuesta la presentó hace ocho años, sin que este tribunal se haya pronunciado hasta ahora.



Erazo cree que se debe ir más allá de la eliminación del Cpccs, a la redacción de una nueva Carta Política que acabe con el “hiperpresidencialismo” y retorne la estructura del Estado a los tres poderes tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Para la convocatoria a una Constituyente se requiere del respaldo del 12% de las personas inscritas en el registro electoral, de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución.



Al interior del Cpccs, mientras tanto, las actividades todavía no se reinician, luego de que el miércoles pasado la Asamblea destituyera a su titular, José Tuárez, y a los consejeros Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez.



Por separado, Iveth Estupiñán y Juan Javier Dávalos acudieron ayer hasta la Secretaría de este organismo. Allí recibieron las acreditaciones que les permiten ejercer como consejeros titulares.



En el caso de Dávalos, reemplazará como consejero a Tuárez. Mientras que Estupiñán releva en el puesto a Victoria Desintonio. Para ello, Estupiñán tuvo que renunciar a un cargo en el Municipio de Quito como administradora Zonal de La Mariscal.



Tanto Dávalos como Estupiñán concordaron en que uno de los principales retos del Cpccs será “recuperar la confianza de la opinión pública” en esta institución y responder a la amenaza de quienes buscan eliminarlo.



“Es un nuevo momento político, un nuevo momento para este Cpccs en donde la unidad y los acuerdos básicos deberían primar y ya no ser un consejo de mayoría”, dijo Dávalos.



Los consejeros confirmaron que ya se han realizado reuniones informales entre ellos, de forma bilateral o en grupo, de cara a la elección de sus nuevas autoridades.

Sin embargo, reconocieron que aún no está decidido quién ocupará la Presidencia. Dávalos se mostró partidario de que ese puesto lo ocupe o Sofía Almeida o María Fernanda Rivadeneira, quienes quedaron a salvo del juicio político en la Asamblea junto con el consejero Christian Cruz.



“Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas no caben en este nuevo consejo porque lo que debemos buscar los siete titulares es que, uno, no se elimine o, dos, que no se le quiten las funciones, que yo creo que le hacen bien a la institucionalidad del país”, expresó Dávalos.



Almeida, por su lado, manifestó que antes de elegir a sus dignidades, el Cpccs debe elaborar una hoja de ruta como cuerpo colegiado. Y Rivadeneira apuntó que uno de los ejes consistirá en fomentar la participación ciudadana.



El consejero David Rosero manifestó que otro de los ejes consistirá en hacer un seguimiento a las denuncias por actos de corrupción que fueron procesadas por el Consejo transitorio que dirigía el desaparecido Julio C. Trujillo.



Rosero manifestó que el Consejo tendrá “una nueva mayoría democrática”, a diferencia de lo que se vivió durante la presidencia de Tuárez.



El expresidente del Cpccs y los tres consejeros que fueron destituidos por la Asamblea afrontan ahora una indagación previa en la Fiscalía.



El asambleísta Raúl Tello, quien los denunció por desacato, confirmó ayer que la acción deberá seguir su curso tras la decisión adoptada por el Parlamento.