El covid-19 sigue avanzando en Brasil; expertos cuestionan la reapertura

Los contagios y muertes por covid-19 siguen aumentando en Brasil, donde varios estados mantienen sus planes de reabrir la economía pese al consejo de especialistas.

Brasil registró el martes 23 de junio del 2020, 39 436 casos nuevos de la enfermedad y 1 374 decesos, el segundo día con más registros en ambas listas desde que empezó la pandemia.



En total, el país, de 212 millones de habitantes, acumula 52 645 muertes y más de 1 145 000 contagios, siendo superado solo por Estados Unidos.



“La curva brasileña sigue en fuerte ascenso. Todavía estamos en la primera ola, con casos confirmados y número de decesos que crecen de forma exacerbada”, apunta el el investigador Domingos Alves, miembro del grupo científico Covid-19 Brasil y jefe del Laboratorio de Inteligencia en Salud (LIS) de la Universidad de Sao Paulo (USP).



El virus avanza a ritmos diferentes según la región de este país de dimensiones continentales.



Estados como Sao Paulo (con más de 13 000 muertos) y Rio de Janeiro (más de 9 000), donde la enfermedad llegó primero, registraron respectivamente 434 y 220 muertos por covid-19 en las últimas 24 horas y encabezan la lista tanto de contagios notificados como de decesos.



Pero las capitales homónimas de esos dos estados iniciaron un proceso gradual de reapertura económica, después de más de dos meses de una cuarentena “tibia”, que restringió las actividades comerciales pero no obligó a las personas a quedarse en sus casas.



Contiguo a Sao Paulo y Rio, el estado de Minas Gerais no descarta imponer un 'lockdown' para contener la escalada de casos y evitar el colapso del sistema de salud, tras una flexibilización del aislamiento social que llevó al estado a registrar un récord de 51 muertes en 24 horas.



En la región sur, que acaba de entrar en el invierno austral, la situación también empieza a agravarse. En Curitiba, capital del estado de Paraná, las autoridades advierten que el sistema de salud podría colapsar si la población no colabora.



Por su parte Manaos, capital del estado de Amazonas que vio su sistema de salud colapsado en mayo, cerró su hospital de campaña esta semana, y registró apenas ocho muertos por covid-19 en las últimas 24 horas.