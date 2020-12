USD 137 411 costará al Municipio de Cuenca la consulta popular

El próximo 7 de febrero del 2020, los 435 963 electores cuencanos recibirán una papeleta adicional que corresponde a la consulta popular por agua. USD 137 411 se gastarán en la organización de este proceso.

Ese rubro lo asumirá el Municipio de Cuenca, por tratarse de una iniciativa de esta institución. Es un monto bajo porque la consulta será el mismo día de las elecciones presidenciales, caso contrario eran millones de dólares, dijo el alcalde, Pedro Palacios.



Aunque también aclaró que si hubiera sido en fechas separadas estaba bien porque están precautelando la vida, a través de las fuentes de agua. “Hemos trabajado en este tema con la planificación y gestión de profesionales jurídicos y técnicos”.



Según Teodoro Maldonado, director del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Azuay ese dinero se utilizará en la promoción, capacitación a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto y la impresión de las papeletas, paquetes y plantillas brailles.



El CNE aportará con USD 26 156 para el Fondo de Promoción Electoral, de los cuales 13 078 se distribuirán entre las organizaciones sociales y políticas que se registren para hacer campaña por el sí y el mismo valor por el no.



La papeleta registrará cinco preguntas. ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal Etapa?. Sí o No.



Las otras cuatro preguntas tienen el mismo texto y solo cambia los nombres de las zonas de recarga hídrica por la de los ríos Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.



Del viernes 11 al viernes 18 de diciembre del 2020 estarán abiertas las inscripciones para que los representantes las organizaciones registren su participación, en la Junta Provincial Electoral. Ni las empresas privadas ni las entidades públicas podrán hacer campaña.



El alcalde Palacios dijo que la ciudadanía está consciente de que se ha trabajado para proteger las fuentes de agua para las presentes y futuras generaciones. La campaña iniciará oficialmente el 10 de enero y concluirá el 4 de febrero del 2021.



La canadiense INV Metals, empresa minera del proyecto Loma Larga, cuya concesión ocupa territorios de Cuenca y San Fernando, informó que no está dentro de sus políticas registrase para la campaña porque la Corte Constitucional es clara en su decisión “respetando la inversión de los actuales proyectos y la decisión no tiene carácter retroactivo”.