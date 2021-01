Contrato complementario para la reimpresión de papeletas presidenciales asciende a USD 401 101

La impresión de la nueva papeleta presidencial con distintivos verdes para las elecciones del 7 de febrero registra un avance del 74,5%. El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió el diseño de la nueva boleta este lunes 25 de enero del 2021

Diana Atamaint, presidenta del organismo, confirmó que para la reimpresión de las papeletas presidenciales se requirió la suscripción de un contrato complementario con el Instituto Geográfico Militar (IGM) por USD 401 101.



Esto ocurrió, luego de que el 13 de enero pasado el CNE reconociera un “lamentable error” en 6,2 millones de boletas con distintivos lila, que se imprimieron con el logotipo equivocado del movimiento Amigo. El organismo anunció que destruiría esos documentos, pero hasta el momento no se ha confirmado cómo se realizará ese proceso.



A la par, dentro del organismo la incertidumbre por el retraso en la definición de la papeleta para el Parlamento Andino se incrementa. Este lunes el Pleno del CNE negó con los votos de Atamaint y de los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera el pedido de corrección solicitado por Jimmi Salazar, director del movimiento Justicia Social, sobre la resolución que les otorgó un día de plazo para la inscripción de candidatos para el Parlamento Andino.

Imagen de la nueva papeleta con los binomios presidenciales. Foto: Captura de pantalla



Debido a este recurso, el CNE por ahora no cierra el diseño definitivo de esa boleta cuando restan apenas dos semanas para los comicios. Este retraso incide directamente en el armado y envío de los paquetes electorales a las 24 provincias y al exterior.



Según Atamaint, la resolución que negó el pedido de corrección se ejecutará el jueves 28 de enero. Dijo que si la agrupación no solicita una nueva impugnación, se podría empezar la impresión de las papeletas a partir del 29 de enero.



Sin embargo, si Justicia Social impugna la decisión de este lunes, los plazos se extenderían y complicarían las siguientes fases del proceso. Atamaint evitó pronunciarse sobre ese escenario, en el que no se alcance a imprimir las papeletas para elegir a los cinco representantes a ese organismo regional.

La titular volvió a señalar que mientras no tengan la certificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de que no existen recursos pendientes para la dignidad de parlamentarios andinos, no pueden iniciar la impresión de esa boleta.