Corte Nacional de Justicia declara nulidad en proceso de litigio de tierras en la comuna Valdivia

Las conjuezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Magaly Soledispa y Beatriz Suárez declararon por voto de mayoría la nulidad de lo actuado en un proceso de litigio de tierras que había favorecido en las dos primeras instancias a la empresa Marfragata S.A, en un reclamo de territorio ancestral de la comuna Valdivia, en la provincia de Santa Elena.

La CNJ se pronunció sobre el pedido de casación este lunes 20 de mayo del 2019 con voto salvado de la jueza María Rosa Merchán, presidenta de la Sala de lo Civil y Mercantil.



La Comuna presentó una demanda de nulidad de instrumento público contra unas escrituras presentadas por Marfragata, que en 2013 cercó 276 hectáreas de tierras que la firma reclama como propiedad privada, lo que provocó protestas de los pobladores. Los comuneros ponderan el valor histórico y patrimonial de las tierras y reivindican la propiedad comunal de los predios.



El Juzgado Pluricompetente de Manglaralto les negó a los comuneros la demanda en primera instancia porque “supuestamente el proceso había prescrito y dieron las escrituras de la empresa como válidas”, explicó Leonel del Peso Yagual, presidente de la Federación de Comunas de Santa Elena.



Los comuneros apelaron en segunda instancia en la Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena, que ratificó lo actuado en Manglaralto.



“Finalmente presentamos un recurso de casación en la Corte Nacional, las juezas de mayoría observaron que no se había tomado en cuenta el caso en términos de ancestralidad y patrimonio cultural, por eso declararon la nulidad de todo lo actuado, ahora tenemos que presentar una nueva demanda”, dijo Del Peso. “Nuestra lucha continúa, no termina aquí”.



El proceso de reclamo comunal con la empresa fabricante de juguetes y venta de artículos de plástico data de 1997 según la Federación de Comunas. Tres comuneros de Valdivia fueron condenados en primera y en segunda instancia por oponerse a que la compañía levantara pilares en las tierras, acusados de atentar contra la propiedad privada.



Un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia fue presentado en el caso de los procesados, Homero de la Cruz, Ernesto Reyes e Hidalgo Borbor. La Federación también espera que la CNJ revea la condena de seis años y siete meses de prisión y USD 80 000 de indemnización que recayó contra los tres comuneros.



Un informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) recomendó, en relación al litigio, que en el lugar no se debe afectar la integridad de un sitio arqueológico con ocupaciones tempranas de las culturas Valdivia y Machalilla. “Es primordial la preservación del patrimonio cultural arqueológico por lo que no debería permitirse ningún tipo de obra que ocasione su alteración”, concluye la entidad.



Marfragata S. A. alega poseer títulos de propiedad de las 276 hectáreas en litigio, terrenos que han pasado por diversos propietarios.



En esta comuna de Santa Elena se documentó por primera vez la existencia de la primera cultura agroalfarera del Ecuador, en excavaciones que se realizaron entre 1956 y 1957. La cultura Valdivia, que se desarrolló en la costa ecuatoriana desde 5 900 años atrás, hasta hace unos 3 560 años, tomó el nombre (epónimo) de la pequeña población.