Coronavirus: Ministerio de Salud espera descartar o confirmar contagio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El paciente de nacionalidad china, posible caso índice o el primero de coronavirus en Ecuador, permanece en aislamiento en un hospital de Quito. Antes de hacer públicas sus sospechas, las autoridades descartaron la presencia de virus respiratorios como la influenza. Las muestras que se le tomaron fueron trasladas a Atlanta, Estados Unidos.

La nueva cepa denominada 2019-nCoV ha dejado 82 fallecidos y 2 798 diagnósticos confirmados en el mundo. 2 761 están en China; le siguen Estados Unidos y Tailandia, con 5 cada uno; Japón, Singapur, Australia, Malasia y Corea del Sur (4); Francia (3); Vietnam (2), Nepal y Canadá (1).



Los datos constan en un reporte publicado el pasado lunes 27 de enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el documento también se habla de que hay casi 6 000 casos sospechosos.



En Ecuador, la noche del domingo se activaron las alertas por el hombre de 49 años, que llegó desde Fujian (China). En su traslado hizo dos paradas: Hong Kong y España, ya que no existen vuelos directos desde el país asiático hasta acá.



Al llegar a Quito, el martes 21 de enero, no presentó ningún síntoma. Sin embargo, un día después sintió tos seca, fiebre mayor a 38 grados, malestar general y dolor de cabeza. Inmediatamente, en la noche y madrugada del jueves 23, acudió a una casa de salud, y fue ingresado por emergencia.



Hasta ayer, el extranjero se mantenía hospitalizado, aislado y bajo observación médica.



Lo relató ayer Alfredo Olmedo, director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. “Se tomaron las muestras necesarias y se siguieron los lineamientos de vigilancia. Se descartó la presencia de otros males, por lo que hay una sospecha de coronavirus”.



Olmedo no dio detalles sobre el estado de salud del hombre. Pero en un comunicado de la Cartera, se detalló que presentó insuficiencias renal y respiratoria graves.



Los galenos tomaron muestras del paciente y fueron enviadas al laboratorio supranacional de Atlanta (EE.UU.). Allá llegan los casos sospechosos del mundo.



En el país no se cuenta con los reactivos para realizar este tipo de pruebas, reconoció Olmedo. Ya se hicieron las gestiones para traer este producto, que llegará en tres semanas. No se precisó la fecha de envío de las muestras al laboratorio de EE.UU., que demoraría 72 horas en dar una respuesta.



Según la epidemióloga ecuatoriana y presidenta de Sustainable Sciences Institute, Josefina Coloma, el resultado tomará uno o dos días: “puede tardar mucho más la parte burocrática del proceso. El envío, hacer la prueba, su confirmación, digitar resultados, etc.”.



Ante ello, es importante que los países adquieran los insumos necesarios para realizar las pruebas. “(En Atlanta) se habla de descentralizar el protocolo internacional rápido”.



El Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, que es parte de la red de centros centinela para la atención de infecciones, aplica técnicas para identificar las seis especies que circulan en el mundo desde años atrás.



Fred Luzuriaga, jefe de Laboratorio Clínico, explicó que usan paneles respiratorios. Son pequeñas cuadrículas que contienen sustancias para alertar la presencia de influenza, adenovirus, parainfluenza, rinovirus, incluidos los coronavirus 229E, OC43, NL63 y HUK1 (asociados con un resfriado), así como MERS y SARS (vinculados con infecciones respiratorias graves).



Para detectar coronavirus, el biólogo Francisco Sánchez señala que en el laboratorio se separa el ADN de las muestras y luego se mezcla con los reactivos en un termociclador, equipo para pruebas de biología molecular o PCR.



El Ministerio también solicitó el listado de los viajeros que venían en la misma aeronave y que estuvieron cerca del ciudadano chino. En total son 160 personas, entre ellas su acompañante y la persona que lo recibió en Ecuador.

A la izq. Alfredo Olmedo, de Vigilancia Epidemiológica, y Santiago Tarapués, de Riesgos. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Hasta el momento, ninguno ha presentado síntomas ni malestar respiratorio, explicó Santiago Tarapués, director de Gestión de Riesgos de Salud. “Se ha desarrollado el cerco epidemiológico”.



Olmedo indicó además que en los hospitales sí cuentan con unidades de aislamiento y con los equipos necesarios para evitar la propagación.



En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, los pacientes que llegaban preguntaban por qué no se reparten mascarillas o se verifica si tienen síntomas gripales.



“El control solo se aplica en aquellos pasajeros que vienen de lugares donde se ha presentado la enfermedad y cuando nos alertan que tienen sintomatología”, dijo la ministra Catalina Andramuño, quien en la tarde visitó la terminal aérea.



El representante del gremio de aerolíneas confirmó que a Ecuador no llega ningún vuelo directo desde Asia. Pasan por conexiones desde Europa, Brasil, Canadá o México.



La metodología actual para detectar el virus



1. Se extrae la muestra del paciente. Para casos de coronavirus se hace lavado bronquial, aspirado bronquial, líquidos pleurales o muestras sólidas.



2. En el laboratorio se extrae el ADN/ARN de la muestra. El proceso se hace por medio de un tratamiento químico, en una cámara de flujo laminar.



3. La muestra líquida va a equipos termocicladores (GeneXpert, BioRad y DTlite). Con reactivos se analizan virus respiratorios. En dos horas está el resultado.



4. En un computador se reflejan los resultados de la prueba, a través de barras de colores, que se amplifican de acuerdo con el virus predominante en la toma.



5. En el país hay paneles respiratorios para pruebas de PCR en tiempo real; una tirilla dividida en 8 segmentos con reactivos para identificar 18 subtipos de virus respiratorios (influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, etc.). El panel incluye reactivos para detectar seis especies de coronavirus (SARS y MERS...). En el país no hay reactivos para el 2019-CoV; el test va a Atlanta.



No olvide que



China, según la OMS, mantiene el riesgo “muy alto” frente al coronavirus. En la región y el mundo, el peligro es “alto”.



El coronavirus se transmite cuando un infectado tose, estornuda o deja gérmenes en otras superficies.



Un caso es sospechoso si se descartan otros virus, pero hay males respiratorios y se estuvo cerca de brote.



El cerco epidemiológico consiste en hacer seguimiento de quienes estuvieron en contacto con el paciente.



La información oficial está en la página web del Ministerio de Salud y en sus redes sociales como Facebook y Twitter.