Indignación en China por la muerte del doctor reprobado por alertar del virus

La muerte a causa del coronavirus del doctor a quien reprendió la Policía china por haber sido de los primeros en alertar de la nueva neumonía desató este viernes 7 de febrero de 2020 un aluvión de reacciones entre la población, muchas de ellas críticas con las autoridades por su actitud hacia el médico.

Li Wenliang, oftalmólogo de 33 años, falleció a las tres de esta madrugada en el Hospital Central de Wuhan, después de que el pasado 1 de febrero anunciase que había sido contagiado del virus tras haber atendido semanas antes a una mujer afectada de glaucoma.



El pasado 30 de diciembre Li había advertido a sus colegas en un grupo de WeChat (el Whatsapp chino) de que en su hospital habían aislado a siete pacientes tras haber sido diagnosticados de una neumonía parecida al Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS).



Cuatro días después, el doctor fue convocado por la Policía local, que le acusó de "propagar rumores" -lo que en China puede suponer 7 años de prisión- y le hizo firmar un escrito reconociendo su "equivocación" para poder volver a su casa.



A otros siete médicos les sucedió también algo similar a lo de Li, cuyo caso se convirtió en detonante de las críticas hacia las autoridades chinas por impedir una actuación a tiempo para contener la epidemia.



Aunque el Tribunal Supremo chino criticó hace diez días a la Policía de Wuhan por su actuación con el médico, Li ya estaba para entonces contagiado y los casos de coronavirus se contaban por millares en el país.

Una persona hace reverencia al médico chino Li Wenliang durante una ceremonia de duelo en Hong Kong, China, el 7 de febrero de 2020. Foto: EFE



"Que no haya mentiras en el otro mundo"

En la popular red social china Weibo, similar a Twitter, eran hoy decenas de miles los mensajes que mostraban su tristeza y sus condolencias a la familia de Li, que deja un hijo de cinco años y una mujer embarazada, a la vez que criticaban que se le hubiese castigado en lugar de haberle hecho caso.



"Debemos recuperar su reputación y el gobierno tiene que disculparse", afirmaba una usuaria identificada como Anye Memo.



"Que no haya mentiras en el otro mundo, cuídense mucho los otros siete caballeros", decía, por su parte, Tushna Juqing, en referencia a los otros siete médicos acusados como Li de propagar rumores.



Algunos mensajes especialmente críticos con las autoridades desaparecieron de Weibo a los pocos minutos de publicarse pero otros permanecieron como el de Laofu-Qingheyikan: "No hay disculpas desde el gobierno, la gente común vive en un país que censura. ¡No habrá futuro si no se cambia el sistema!"



Mas de 1 100 millones de mensajes hablaban hoy sobre la muerte del doctor en Weibo, que era el segundo tema más debatido del día tras la respuesta del gobernador de la provincia de Hubei, foco del coronavirus, a la petición de ayuda de los ciudadanos en las redes sociales.

Personas asisten a una vigilia en Hong Kong el 7 de febrero de 2020 por doctor Li Wenliang, de 34 años, quien murió en Wuhan después de contraer el virus mientras trataba a un paciente. Foto: AFP



El Gobierno de Wuhan por su parte emitió un comunicado de una sola frase en el que rindió tributo a su trabajo "en la primera línea de la lucha contra la epidemia" y ofreció sus condolencias a la familia.



La agencia anticorrupción del Gobierno chino anunció hoy que enviará un equipo de investigación a Hubei para llevar a cabo una "completa investigación" sobre los "asuntos" que denuncian los ciudadanos en relación con Li Wenliang.



En la rueda de prensa diaria que informa sobre la epidemia y preguntada sobre qué va a investigar concretamente esa comisión y por las razones que llevaron a la Policía de Wuhan a reprender al médico, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Hua Chunying, se limitó a decir que "no se trata de un asunto diplomático".



Xi asegura que el desarrollo chino no se verá afectado



Entretanto, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró este viernes 7 de febrero de 2020 en una conversación mantenida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el desarrollo económico de su país no se verá afectado a largo plazo por la crisis del coronavirus.



Xi mostró confianza en la capacidad de China para superar la epidemia y recordó que Pekín y Washington firmaron recientemente la primera fase del acuerdo para acabar con la guerra comercial.



"La tendencia de desarrollo a largo plazo de la economía china no cambiará", dijo Xi a Trump, según la televisión estatal CCTV.



Algunos medios habían afirmado en los últimos días que la capacidad del gigante asiático para cumplir con los compromisos adquiridos en ese acuerdo iba a verse en entredicho por el impacto de la enfermedad -que hasta el momento ha dejado 636 muertos y más de 31 000 casos- en la economía china.



La prensa oficial china amplió esa información y afirmó que Trump mostró apoyo a China en la lucha contra el coronavirus y confianza en el desarrollo de la economía del país asiático, al tiempo que avanzó que Washington mantendrá una "actitud calmada" frente a la epidemia.



El presidente chino empleó la expresión "guerra popular", de reciente uso en la lucha contra el coronavirus, y reiteró que se está informando de la situación de forma "abierta, transparente y responsable".



Más dinero para la escasez de material sanitario en Wuhan

El Gobierno de Pekín ha aprobado una serie de medidas a corto plazo para aliviar los efectos de la epidemia en la economía del país, como rebajas fiscales o reducciones de los costes de financiación.



Además, el Banco Popular Chino (Banco Central) ha dispuesto un fondo especial de 300 000 millones de yuanes (USD 43 000 millones) para apoyar a los proveedores de equipamiento relacionado con la lucha contra el coronavirus, como mascarillas, trajes de protección o esterilizadores, las cosas que más se necesitan en lugares como Wuhan.



Varios hospitales de esa ciudad de 11 millones de habitantes, donde el virus se está cebando con mayor dureza, informaron hoy de que precisan urgentemente equipamiento médico básico para combatir la epidemia.



Según los datos oficiales, el número de casos confirmados aumentó en las últimas 24 horas en 3 143 hasta 31 161 y el de muertes creció en 73 hasta 636 personas, mientras que 1 540 pacientes han sido dados de alta.