El coronavirus es justificativo para abandonar la mesa

Si un miembro de una junta receptora del voto acude a cumplir su obligación en las elecciones, pero durante el día se marcha porque siente síntomas de covid-19 podrá justificar el abandono para evitar la multa que puede llegar hasta USD 8 000.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), si alguno de los 272 263 ciudadanos que deberán integrar las mesas siente algún signo como tos seca, fiebre, dolor en el pecho, malestar en general, problemas respiratorios, que dé indicios de ser portador del nuevo coronavirus, deberá informar al coordinador de recinto sobre su estado de salud.



Esa persona, a su vez, deberá anotar la novedad en el acta correspondiente. No obstante, el miembro de la junta deberá obligatoriamente acercarse de inmediato a cualquier dependencia del sistema de salud, público o privado, para que se le emita un certificado médico.



Con ese documento se deberá realizar el trámite respectivo de justificación en las delegaciones del CNE. Aún se debe definir el plazo para iniciar el trámite después de los comicios, en el que se deberá adjuntar el certificado médico.



Sin embargo, la aceptación o no de la salvedad de multa queda a criterio de la autoridad electoral tras el análisis de la solicitud. Las sanciones por abandono oscilan entre 11 y 20 salarios, destitución o suspensión de derechos políticos hasta dos años.



El vocal del CNE, Luis Verdesoto, explicó que el presentar síntomas del virus sí justifica un abandono.



“Un miembro de junta recibe a 350 personas, sería un asesinato si no se dan facilidades. Se pondrá una forma para que el coordinador del recinto establezca y constate la salvedad, porque no configuraría un abandono de la mesa como tal”, dijo.



En tanto, si un miembro de la junta simplemente no acude a la conformación recibirá una multa de USD 60, por no sufragar son USD 40 y por no asistir a las capacitaciones sumará otros USD 40. En total, por las tres faltas, sumaría una sanción económica de USD 140.



Justamente esos aspectos generan dudas entre personas que han sido convocadas por el CNE para integrar una mesa. Arison Muñiz, estudiante universitario guayaquileño, tiene duda respecto a qué pasará si no cuenta con un certificado. “Sé por familiares que un resultado en el Ministerio de Salud puede tardar varios días; de hecho, demora en sí el trámite para que te hagan la prueba”.



También Mariela Ortiz, moradora del norte de Guayaquil, tiene dudas respecto a las salvedades que podría tener su hija de 18 años en caso de tener síntomas y decida no ir a conformar la junta.



El ministro de Salud, Juan Carloz Zevallos, ofreció aplicar las pruebas para todos los miembros de juntas y los exhortó para que se apliquen las rápidas de primera línea antígenos y anticuerpos, sin dar más detalles al respecto. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, indicó que aún no se conoce cómo se realizará este procedimiento.



En tanto, las personas que no acudan a integrar las mesas o quienes no vayan a sufragar estarán exentos de pagar multas si cumplen con alguno de los seis motivos que establece la ley. Si es por salud, se deberá tener un certificado médico del Sistema Nacional de Salud, público o privado.



“Cuando el miembro de la Junta se encuentre con síntomas o esté diagnosticado, debe tener el certificado médico o deberá hacerlo el mismo día de las elecciones en una institución de salud”, afirmó el ente electoral.



El analista político Esteban Ron especificó que el Sistema Nacional de Salud tiene su propia Ley, por lo que se entiende que cualquiera de sus miembros, incluidos los médicos privados, pueden justificar el covid-19.



No obstante, Ron consideró que al ser un tema de administración electoral, el ente electoral puede modular las justificaciones por motivos fácticos como es el caso del coronavirus.