El Alcalde de Gualaceo está contagiado de covid-19 anunció este 30 de marzo

El alcalde de Gualaceo, Gustavo Vera, está contagiado con covid-19. La confirmación fue anuncia por él este lunes 30 de marzo de 2020.

Vera dijo que procedió al aislamiento y cuarentena cuando se detectaron los dos primeros casos en ese cantón azuayo y la autoridades del Ministerio de Salud determinaron el cerco epidemiológico del que él debía ser parte. “Me sometí a la prueba y el día de hoy (lunes 30 de marzo) me informaron que he dado positivo al covid-19”.



Él agradeció las expresiones de solidaridad y dijo que desde su aislamiento continuará trabajando con el apoyo de los concejales. Pidió que las personas no salgan de sus casas para evitar más contagios.



Entre quienes se solidarizaron está la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se solidarizó con el bugomaestre del segundo cantón más poblado de Azuay. El presidente de la AME, Raúl Delgado, dijo que darán el apoyo y respaldo a Vera y a Gualaceo para evitar la propagación del virus.



De acuerdo con la última información emitida por el Gobierno, en la provincia del Azuay están contagiadas 57 personas, de las cuales tres están en Gualaceo, 47 en Cuenca, tres en Paute, tres en Santa Isabel y una en Sígsig.



Vera anunció que el Concejo Cantonal de Gualaceo dispuso que los recursos que están contemplados para festividades durante el 2020 serán destinados para salud y entrega de productos de primera necesidad para los sectores más afectados.