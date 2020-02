Convenio para la entrega de USD 191,6 millones a 58 Alcaldías y 23 Prefecturas por concepto de devolución del IVA

LEA TAMBIÉN

La entrega de recursos por concepto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se concretó este jueves 13 de febrero del 2020 para 58 alcaldías intermedias y 23 prefecturas del país.

En el Gobierno Zonal de Guayaquil se firmó un convenio entre el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), la Autoridad de Municipalidades del Ecuador (AME). En el evento participó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.

Carlos Julio Jaramillo, gerente del BDE, afirmó que esta acción se enmarca en el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos

Fingad. Así, USD 62 millones serán destinados para las 58 alcaldías y USD 129 millones para las prefecturas.

"Lo que se acaba de firmar hoy es para obras, esto garantiza que los recursos sean para inversión. Los GAD justificarán con obras que estén bien ejecución desde junio del 2019 u obras nuevas que quieran comenzar".

Raúl Delgado, presidente de AME y alcalde de Paute, recordó que en noviembre pasado se inició el acuerdo de pago para las alcaldías y juntas parroquiales. Así, dijo, se han pagado a todos los cabildos pequeños y medianos; solo quedan pendientes las devoluciones para siete municipios grandes que deberán concretar la entrega de recursos directamente con el Gobierno.

El segundo mandatario, en su intervención, garantizó la apertura del Gobierno a los dignatarios. Les recordó que desde que empezó su gestión ha recorrido el país. "Yo recorro el país desde que empecé, desde el primer día, no porque estoy en campaña porque no me interesa, sino porque los problemas se resuelven conversando con la gente".

También les hizo un llamado para unir fuerzas, trabajar juntos y evitar diferencias. También les dijo que espera que el ambiente electoral "no malogre" la buena relación. "La gente no quiere ver más peleas, más broncas, es un desgaste de energía, es fastidioso, molestoso".

Pablo Jurado, presidente de Congope y prefecto de Imbabura, aseguró que no las Prefecturas no están en un plan para la confrontación "ni de sacar a nuestros pueblos a las calles porque el país lo que más necesita es que todos trabajemos".