Convenio de Jaime Nebot con GAD va a 2 ritmos

Diez meses después de iniciado el convenio entre Jaime Nebot y 72 alcaldes del país, este marcha a dos ritmos.



De un lado, hoy se mantienen dentro del programa, que nació bajo el nombre de ‘cruzada por la prosperidad’, al menos 50 de los personeros municipales. De ellos, 44 ganaron en las elecciones seccionales pasadas con el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados.

En la otra orilla, en el ámbito político, el convenio buscó desligarse inicialmente de la idea de que sería una plataforma electoral para catapultar al exalcalde de Guayaquil, de cara al 2021. No obstante, ahora los alcaldes de mayoría socialcristiana no ocultan el interés de que puedan respaldar una eventual postulación.



El punto de partida fue el 23 de abril del año pasado. Ese día, Nebot recibió en el Centro de Convenciones a los 72 alcaldes. Entre los temas que el exalcalde explicó estuvo la experiencia de su administración en Guayaquil, en materia de educación, tecnología, salud, entre otros puntos.



De ahí en adelante, se trabajaría de cerca con cada Cabildo para aplicar varios de los planes porteños en las distintas localidades. Nebot encargó esa coordinación al exasambleísta Moisés Tacle y al actual director de Acción Social y Educación del Municipio guayaquileño, Jorge Acaiturri.

El exalcalde de la urbe porteña se citó con ganaderos y alcaldes, el 19 de febrero. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

El convenio llevó al propio Nebot a visitar el año anterior varias provincias de Ecuador. Se reunió con alcaldes en El Oro, Manabí, Tungurahua. En Cañar, incluso, acompañó en julio pasado al prefecto Bayron Pacheco (PSC) en la entrega de tabletas a jóvenes bachilleres de esa provincia.



En el socialcristianismo se anunció que el convenio hoy marcha bien. Acaiturri contó los avances. Dijo que en varias ciudades de Manabí se van a montar clínicas móviles y a entregar tabletas a estudiantes. Por ejemplo, el cantón El Carmen va a firmar sus contratos de Internet gratuito y en Riobamba se empezará la instalación de puntos de Internet.



“Samborondón va a entregar sus tabletas. Ya está colocando Internet y va a inaugurar sus unidades de salud móviles. La propuesta de la prosperidad avanza a buen ritmo”.



Además, explicó que se está transmitiendo la experiencia del Municipio de Guayaquil en reglamentaciones, procesos de contratación y metodologías logísticas, para que los alcaldes “puedan cumplir con sus ofertas de campaña”.



Aunque descartó que este programa signifique una plataforma electoral, alcaldes como los guayasenses Jorge Vera (Simón Bolívar) y Kléber Falcón (Yaguachi) no niegan la posibilidad de que el grupo pueda apoyar una eventual candidatura de Jaime Nebot.



Vera afirmó que su administración dará libros y textos escolares a alumnos de instituciones particulares populares y construirá un centro médico del día, como los que ya funcionan en la urbe porteña.



Falcón, de su parte, contó que hay reuniones periódicas con la coordinación de Nebot. Pero puntualizó que también esperan un pronunciamiento político del exalcalde guayaquileño para el 2021.



“Nosotros queremos que el país mejore, realmente pensamos que la única persona que puede hacer que este país despegue es Jaime Nebot. Ha sabido administrar la ciudad de Guayaquil (…) el país debe dejar el regionalismo, las politiquerías y elegir a una persona que conduzca al país”, precisó.



Otros personeros municipales, como el de Guamote, Delfín Quishpe, de las filas de Pachakutik, se desligó de ese grupo. “Yo respeto las opiniones de cada quien, pero no soy partícipe. La Sierra tiene una realidad distinta a la Costa”.



El asambleísta Henry Cucalón refirió que la ideología de la prosperidad no es un eslogan, sino un compromiso que se ha venido ejecutando, ajeno a los comicios futuros.



Aunque niega que se esté construyendo una plataforma, espera que “la gran mayoría de ellos -si vuelven a comulgar como lo hicieron en el 2019 con las ideas que se cobijan bajo la propuesta de la prosperidad- sea parte de la plataforma presidencial de Nebot, del PSC y aliados para las elecciones generales del 2021. Podemos repetir la fórmula, sí”.



El analista político Oswaldo Moreno consideró que el convenio vivió dos momentos: antes y después de octubre. Sostiene que antes de ese mes hubo acciones para nacionalizar la propuesta y después de las protestas hubo una inflexión. A eso se sumó la derrota, dos meses antes, por presidir la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).



Cucalón negó que se haya debilitado tras la nueva directiva de la AME. En días previos, Nebot sostuvo un encuentro con 12 alcaldes manabitas, entre ellos Rossana Cevallos (San Vicente), quien era la carta del socialcristianismo para presidir el gremio. Sin embargo, perdió frente a la coalición de mayoría que escogió a Raúl Delgado (Paute).



En contexto



Jaime Nebot, de 73 años, fue alcalde de Guayaquil entre octubre del 2000 y mayo del 2019. Tras dejar la Alcaldía anunció que se dedicaría a asesorar a alcaldes del país sobre temas de salud, educación y tecnología que aplicó durante su administración.