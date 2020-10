Los controles de covid-19 se extienden a seis nuevos sectores urbanos de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Guayaquil suma 24 sectores bajo vigilancia epidemiológica. El rastreo de casos de covid-19 comenzó en 18 zonas populares del sur y noroeste, pero este miércoles 21 de octubre de 2020 la alcaldesa Cynthia Viteri anunció que desde la próxima semana los controles se extenderán a seis sectores del norte de la ciudad donde se reportan nuevos casos, entre ellos La Alborada-Sauces, Samanes, Urdesa-Miraflores, Ceibos-Paraíso, Guayacanes y Kennedy.

Desde esta semana la mesa técnica de Salud del COE cantonal emitirá un informe periódico sobre casos sospechosos, casos confirmados y tasa de contagio en el cantón. La alcaldesa reiteró que existe un leve aumento. Por ejemplo, se pasó de 1,1 casos confirmados por PCR a 1,3 por cada 10 000 habitantes.



“Es un ligero incremento que se tiene que controlar y parar ya (…). La pandemia sigue en Guayaquil y si nos relajamos vamos a tener consecuencias difíciles. Como COE cantonal seguimos tomando el pulso a los contagios y si vemos que suben tomaremos medidas mucho más restrictivas”, advirtió Viteri.



Carlos Farhat, coordinador de la Dirección Municipal de Salud, recalcó que no hay rebrote en Guayaquil, sí un “ligerísimo” incremento.



“La pandemia es oscilante, con días y semanas en los que aumentan o disminuyen los casos, pero en general se marca una estabilidad. Sí nos preocupó este ligerísimo incremento en el área urbano marginal y notamos que algunos pacientes venían de una zona donde el Municipio no tenía presencia”.



Para el trabajo en los nuevos sectores del norte, el Cabildo contratará 50 médicos y adquirió otras dos clínicas móviles. Además, se retomará la contratación de la confección de 3 millones de mascarillas.



La variación en las cifras evidencia el impacto que pueden tener los feriados en el contagio, ya que el aumento reportado coincide con el último asueto por el 9 de Octubre. Allan Hacay Chang, director municipal de Gestión de Riesgos y secretario del COE cantonal, indicó que esperan las resoluciones que tomará el COE nacional ante el próximo feriado por el Día de los Difuntos “para tomar las mejores decisiones”.



Aunque el Cabildo alerta un leve incremento, el Ministerio de Salud Pública (MSP) concluye que, al analizar las estadísticas desde el inicio de la pandemia, la tendencia se mantiene a la baja en Guayaquil.



Franciso Pérez, coordinador zonal 8 del MSP, explicó que en las últimas dos semanas epidemiológicas se pasó de 120 casos confirmados por PCR a 39. La ocupación de las UCI para covid-19 en hospitales públicos se mantiene entre el 75 y 80%, mientras que las áreas de hospitalización están ocupadas en un 25 y hasta 30%.



Sobre el video en el que dos paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil advierten que no había capacidad en un hospital del norte para recibir a un paciente con sospecha de coronavirus, Pérez explicó que la casa de salud sí tenía un 30% de disponibilidad de camas. Los funcionarios han sido sancionados “por emitir criterios ajenos a la verdad”, según aseguró el jefe del Cuerpo de Bomberos, Martín Cucalón.