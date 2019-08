Los contratos ocasionales durarán solo un año, sin opción a prórroga, en el sector público de Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno dispuso un plazo máximo de duración para los contratos por servicios ocasionales en el sector público de Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo 858, suscrito por Lenín Moreno el 19 de agosto del 2019.

“El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta un año y no podrá ser prorrogado salvo los casos establecidos en la Ley. Una vez superado el plazo, se entenderá como necesidad institucional permanente lo que conllevara la respectiva creación del puesto, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público”.



El Gobierno ya había emitido una regulación. Antes de la emisión del Decreto, los servidores públicos bajo esta modalidad tenían la opción de que sus contratos se renueven por un año más, por una sola vez, en el siguiente ejercicio fiscal.



El Decreto Ejecutivo 858 especifica que “una vez superado el plazo se entenderá como necesidad institucional permanente”; es decir, que se debería crear el puesto, dice Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos.



Sin embargo, García cree que no se crearán nuevos puestos fijos, debido a que el Ejecutivo se encuentra en proceso de reducción de la masa salarial, como parte de los compromisos que adquirió en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional.



“Este decreto permitirá más bien intensificar la reducción del tamaño del Estado. Ya han salido alrededor de 13 000 servidores públicos que tenían este tipo de contrato este año”, dijo.



Según la Losep, la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se supere el porcentaje, debe autorizar el Ministerio de Trabajo.



El ministro de Trabajo, Andrés Madero, dijo hoy que la medida se toma en concordancia con el artículo 58 de la Losep que actualmente ya establece que este tipo de modalidades contractuales solo pueden durar un año.



A inicios de este año, según García, existían 75 000 funcionarios bajo esta figura.