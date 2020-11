Millonario contrato petrolero fue adjudicado a oferta más alta; Petroecuador defiende el proceso

La empresa estatal Petroecuador informó este jueves 12 de noviembre del 2020 que el proceso de contratación de pólizas de seguro de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima fue adjudicado a Hispana de Seguros, por un monto de USD 54,8 millones.

La petrolera tomó la decisión "al ser la oferta más conveniente para los intereses institucionales y cumplir con toda la normativa de contratación pública", según el comunicado.



En el proceso de contratación de seguros de Petroecuador, que comenzó en septiembre pasado, dos empresas aseguradoras presentaron acciones de protección: Sucre y Latina.



Las dos aseguradoras cuestionaron el proceso efectuado por la estatal, ya que resultó en la entrega del contrato a la oferta más alta.



De acuerdo con el informe de la Comisión Técnica conformada por Petroecuador para el concurso, Hispana recibió la más alta calificación con 97,06 puntos.

60 puntos fueron por la oferta económica, el mayor puntaje y máximo otorgado en esa categoría, pese a que el valor ofertado está sobre el de las otras dos oferentes.

📌 COMUNICADO OFICIAL | @EPPETROECUADOR informa sobre la adjudicación del proceso de contratación de pólizas de seguro contra todo riesgo petrolero.#PetroecuadorResponsable#SectoresQueTrabajanPorTi pic.twitter.com/5l5oUhhXWS — EP PETROECUADOR (@EPPETROECUADOR) November 12, 2020



Otro cuestionamiento es que, en el proceso, Petroecuador "corrigió" y "recalculó" las ofertas recibidas y determinó que solo Hispana presentó una oferta real.



El resto de competidores, según la empresa petrolera, evidenciaron valores que, en realidad, son más altos a los ofertados.



Sucre presentó una oferta de USD 53,4 millones, pero Petroecuador dice que en realidad es de USD 61,7 millones.



Y Latina presentó una propuesta de USD 51,4 millones, pero el valor corregido de Petroecuador es de USD 59,6 millones.



El recálculo dejó en mejor posición a Hispana, con una oferta de USD 54,8 millones.



Sucre y Latina aseguran que Petroecuador no puede modificar las ofertas que hicieron.



Además, calificaron a ese recálculo como arbitrario y antitécnico, ya que el valor ofertado (que en realidad es más bajo que la ganadora del proceso) es el que finalmente se pagará y no el recalculado por la petrolera.



Consideran que esto no solo es un perjuicio para las empresas, sino para el Estado.



La firma estatal, por su parte, señala que debió hacer ese recálculo para atender sugerencias efectuadas por la Contraloría en procesos de auditoría anteriores.



El no hacerlo, según Petroecuador, puede acarrearle reclamos injustificados en el futuro.



La validación se efectúa, según la petrolera, considerando los precios unitarios con relación al valor total asegurado (USD 5 000 millones en activos).



Petroecuador informó hoy, además, que solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial de este proceso de contratación.

​

"Tenemos la certeza del accionar transparente de nuestra gestión", dice el comunicado de la petrolera.



La empresa pública detalló que vigilará que la aseguradora contratada cumpla todas las obligaciones.