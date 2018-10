Contraloría examina el manejo de fármacos en hospitales del IESS

LEA TAMBIÉN

La Contraloría General del Estado realiza un examen especial a las fases de ejecución, recepción y uso de adquisiciones de medicamentos, fármacos e insumos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), realizadas por subasta inversa institucional. El período de análisis abarca del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2018.

En un borrador del informe, la Contraloría habría detectado medicamentos caducados en proceso de canje y devolución en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, en el Hospital Básico de Esmeraldas y en el Hospital de Portoviejo, en Manabí.



Según el organismo de control, en el Teodoro Maldonado presuntamente no se revisó el seguimiento al canje de cerca de 12 800 unidades de dos tipos de fármacos contra el cáncer, ocasionando que no se cuente con USD 1 035 780,54 en medicina.



También alertan la supuesta falta de medicamentos en las bodegas de la casa de salud. Los responsables no habrían gestionado su recuperación, ocasionado que no se cuente con medicina valorada en USD 2 830,51 para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia en pacientes con cáncer.



En el caso del hospital de Esmeraldas, el informe preliminar cita la presunta falta de gestiones para el canje de medicamentos caducos que se encuentran en las bodegas, ocasionando que no cuente con tratamiento contra el VIH por un valor de USD 44 262.



En cuanto al Hospital de Portoviejo el resumen del borrador explica que no se habría ejecutado el canje de fármacos para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica por USD 1 683,45.



En un comunicado emitido el pasado 11 de octubre, el IESS indicó que la actual administración aplica medidas para garantizar el manejo responsable de los recursos de sus afiliados. “Como parte de esta política de transparencia, hemos dado las facilidades necesarias a los organismos de control para que realicen todos los exámenes y estudios que requieran”.



El IESS señala que, al ser un borrador, la Contraloría ha notificado a los funcionarios referidos en el examen para que presenten sus observaciones y justificativos, en los plazos establecidos.