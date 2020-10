Los contagios de covid-19 vuelven a dispararse en Italia, con más de 4 000 casos en las últimas 24 horas

LEA TAMBIÉN

El ritmo de los contagios parece haberse disparado en Italia en los últimos días, confirmando así que el país también parece enfrentarse a una segunda ola de la pandemia como ya les ha ocurrido previamente a otros países europeos, y ha sumado en el último día casi 4 500 nuevos casos.

Según el Ministerio de Salud, se han contabilizado 4 458 casos de covid-19, frente a los 3 678 contagios del miércoles 7 de octubre del 2020 y los 2 667 del martes 6, lo que sitúa el balance total desde el inicio de la enfermedad a 338 398 contagios.



No obstante, en los últimos días se han realizado también más test. Así, en el último día se han efectuado algo más de 128 000, el miércoles 7 fueron más de 125 000 y el martes 6 de octubre casi 100 000.



Campania vuelve a repetir un día más como la región con más nuevos positivos, con 757, seguida por Lombardía, la región más castigada por la pandemia, con otros 683 nuevos casos.



El Gobierno italiano ha venido resaltando que el país parecía estar haciendo frente mejor que otros a la segunda ola, pese a lo cual, ante el aumento sostenido en los contagios, el miércoles 7 de octubre decidió extender la obligatoriedad del uso de mascarilla al aire libre a todo el país, con la salvedad de lugares apartados en los que no se esté en contacto con personas no convivientes.



Por otra parte, se han registrado otros 22 decesos, lo que sitúa en 36 083 el número de víctimas mortales, mientras que son ya 236 363 las personas que han superado el covid-19, incluidas 1 060 que han recibido el alta en el último día.



En lo que se refiere a los pacientes hospitalizados, son 3 925, mientras que hay 358 ingresados en la UCI, con 21 más que el miércoles 7 de octubre.