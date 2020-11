Contagiados con covid-19 no deberán sufragar en el 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) define varias de las medidas que aplicará para evitar los contagios por el nuevo coronavirus en las elecciones generales del 2021.

Una de las decisiones será que quienes estén contagiados el día de los comicios no acudan a sufragar. Así, lo confirmó este jueves 5 de noviembre del 2020 el vocal Luis Verdesoto, y argumentó que es una disposición sanitaria nacional.



Para que la no participación del ciudadano contagiado sea justificada, debe existir la documentación sustentada de cada caso.



Para ello, las delegaciones provinciales serán las encargadas de revisar las certificaciones que emitan tanto el Ministerio de Salud Pública o el IESS respecto a los casos activos de covid-19 en las distintas provincias del país.



No obstante, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, criticó la resolución.



“No se ha informado al Pleno sobre los términos de tal acuerdo, entre el CNE y MSP. ¿Se tomará la temperatura a los electores? Y si alguno tiene fiebre ¿Qué tratamiento se le dará respecto a su derecho a votar? ¿Se le dará algún documento para que no pague la multa?”, cuestionó. Esas dudas se aclararán hasta antes de que empiece la campaña, según el CNE.



La multa por no sufragar es de USD 40 y el certificado de votación es indispensable para varios trámites.



Otra de las decisiones es que los biombos que se usarán en las elecciones no serán de cartón sino de plástico. Así lo afirmó el miércoles 4 de noviembre del 2020 la presidenta del organismo, Diana Atamaint, durante una entrevista.

“Los biombos no serán ya de cartón, sino de plástico, lo que nos da la posibilidad de hacer la desinfección en el momento que sea necesario porque con el cartón no resistiría”, acotó.