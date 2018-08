Las nuevas construcciones de Guayaquil necesitarán la inspección de fedatarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el 1 de agosto de 2018 toda construcción que se edifique en Guayaquil deberá tener la aprobación de un fedatario, según informó la Dirección Municipal de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial (DUOT) la tarde de este martes 31 de julio de 2018.

Un fedatario es un ingeniero civil o arquitecto que haya sido capacitado y avalado por la Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG) para que verifique el cumplimiento de las normas en el proceso de construcción.



El director Municipal de Urbanismo, José Miguel Rubio, explicó que el pasado 29 de agosto de 2017 se publicó la ordenanza para el fortalecimiento del control de construcciones en el cantón Guayaquil mediante ejecución directa y por fedatarios en la gaceta oficial número 67.



“Este ordenamiento tiene como objetivo fortalecer cualitativa el control de construcciones en la ciudad de Guayaquil”, expresó Rubio.

En la ordenanza se estableció niveles de construcciones, es decir etapas de control en los procesos constructivos con mínimo tres y máximo siete inspecciones según consideraciones de la DUOT y también los valores de las inspecciones según el tipo de edificación.



Rubio añadió que el precio que se pagaba antes al Municipio, ahora se lo hará a la Cámara por los servicios del fedatario. Y en el caso de las constructoras que se manejen con fiscalizadores, éstos se convertirán en fedatarios y emitirán informes a la Municipalidad.



El presidente de la CCG, Enrique Pita, mencionó que en las inspecciones se revisará no solo la construcción sino también que los trabajadores cuenten con todo el equipo de seguridad y salud.



“La idea surgió después de los acontecimientos de terremoto del 16 de abril de 2016, dónde se comprobó que muchas edificaciones no tenían una correcta construcción y por eso no soportaron el movimiento telúrico”, dijo Pita.



La CCG tiene ahora 25 fedatarios pero hasta la finalización de esta semana se agregarán 25 profesionales más para que puedan realizar las inspecciones. Los propietarios de las viviendas podrán consultar los valores a pagar en la página web de la cámara.



Luego de tener las inspecciones del fedatario aprobadas, el dueño de la obra deberá solicitar la inspección final a través de la web municipal, siguiendo el mismo trámite actual.