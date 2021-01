Consorcio privado apunta invertir hasta USD 3 000 millones en la Refinería Esmeraldas

Un consorcio conformado por seis empresas internacionales es el único que participa en el proceso de delegación conjunta de la Refinería Esmeraldas que lleva adelante el Gobierno, y cuyo contrato se adjudicaría a finales de marzo de 2021.

El grupo está integrado por las compañías: Hyundai, KELLOG BROWN AND ROOT - KBR Inc., RGFx, Morgan Stanley, Energlobal Group, y Siglocorp.



La mañana de este martes, 05 de enero de 2021, el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortíz, realizó una rueda de prensa virtual junto a los representantes de las seis empresas, para dar a conocer los avances de la licitación y objetivos del proyecto.



Ortiz manifestó que la Refinería ya no cumple con su objetivo de abastecer al mercado con productos de buena calidad. "Hay que hacer un ajuste", comentó el Ministro y señaló que, de acuerdo al cronograma, para el 19 de abril ya se firmaría el contrato de adjudicación.



Los inversionistas actualmente están estructurando definiendo la propuesta económica, la cual incluirá una tarifa por la refinación del crudo que proveerá el Estado ecuatoriano. Los combustibles deben cumplir la Norma de Calidad Internacional Euro 5.



Al respecto, Guillermo Lagos, director financiero de Energlobal, comentó que la inversión se estima entre USD 2 700 y USD 3 000 millones.

"El proyecto es interesante. No solamente va a traer mayor cantidad de combustible a Ecuador, sino también una mejor calidad del combustible", expresó Lagos.



Una vez que se concrete la adjudicación por parte del Estado, el consorcio prevé que en 2021 se inicien los estudios de ingeniería básica y en 2023 empezaría la construcción de la infraestructura, la cual terminaría en aproximadamente 3 años.