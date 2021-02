Siete consejos para evitar contagios de covid-19 durante las votaciones

En seis días, los ecuatorianos se acercarán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales: presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Sin embargo, hay temor ante un posible contagio de covid-19. El virus ya ha dejado 250 986 infectados en el país, hasta este lunes 1 de febrero del 2021.

EL COMERCIO conversó con José Guanotasig, emergenciólogo y docente universitario. Él brindó algunos consejos sobre cómo evitar una infección durante las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 7 de febrero del 2021.



1. Mantener las medidas universales de prevención. Estas son el lavado constante de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento entre persona y persona.



2. Llevar un esfero para consignar el voto; también es importante tener alcohol o gel para la desinfección de las manos.



3. Evitar las conversaciones en los recintos electorales, es decir, no entablar diálogos en espacios cerrados con familiares o amigos que se encuentren en los recintos. Esto, debido a que hay ciudadanos que son asintomáticos (sin malestar) y contagian al igual que un infectado que sí presenta molestias.



4. Las mesas deben estar ubicadas en lugares abiertos o con altos niveles de ventilación, como canchas o patios; y mantenerse separados entre uno y otro.



5. Es importante que las personas tanto de las juntas electorales como aquellos ciudadanos que tengan síntomas respiratorios o diagnóstico de covid-19 no acudan a los recintos. Y lo justifiquen con certificados médicos.



6. El uso de protectores o pantallas faciales brinda mayor protección, especialmente, en el momento de bajarse unos segundos la mascarilla durante la identificación personal.



7. Es indispensable preparar su votación previamente, para que no se prolongue el tiempo de exposición dentro de los recintos electorales.