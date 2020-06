Ocho consejos para cuidar de los adultos mayores

LEA TAMBIÉN

Ximena Guevara, psicóloga clínica, y Fabio Patiño, neuropsicólogo clínico, trabajan con adultos mayores. Ellos son el grupo más vulnerable a desarrollar síntomas graves de covid-19. Esto porque la edad disminuye sus defensas y suelen tener otras enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, problemas del corazón. Por ello no hay que dejar de cuidarlos en estos últimos días de junio y el próximo mes, julio, del 2020.

La Universidad San Francisco de Quito ha creado la Línea de Ayuda para Adultos Mayores, el objetivo es capacitar a los cuidadores. Hay un equipo de voluntarios que está pendiente, son especialistas en Medicina, Nutrición, Psicología, Gerontología y acompañamiento. Este es el enlace de web de la línea



Le presentamos algunos consejos, de Ximena Guevara y Fabio Patiño, para cuidar de los adultos mayores:



1) Todas las personas, también los adultos mayores, necesitan estar en contacto con otros. De lo contrario aumentan los casos de depresión y ansiedad por la falta de ese contacto social, que se requiere más cuando se tiene avanzada edad. Ellos necesitan comunicarse con sus hijos, hermanos, sobrinos a diario. Otros son más independientes y prefieren que los contacten dos o tres días por semana. No les deje solos, no los olvide.



2) Las personas de 60 y más años no solamente requieren que les deje alimentos, que les ayude con las compras en el supermercado, por eso trate de llamarles una vez por día, pregúntele cómo se siente, consúltele si tiene suficiente medicamento y si lo ha estado tomando.



3) Los adultos mayores requieren conversar, hay que consultarles cómo están llevando el confinamiento. El aislamiento incide en el estado de ánimo y eso agudiza enfermedades crónicas, que ya padecen como diabetes e hipertensión, por ejemplo.



4) Muchos eran parte de grupos como los de Sesenta y Piquito, del Municipio de la capital, y ahora se han quedado solos. Hay que usar aunque sea el teléfono fijo para comunicarse con ellos. Si le es factible, incentívelos para llamar a sus compañeros de grupo, organice un Zoom con los amigos.



5) Algunos adultos mayores están más tranquilos porque sus familiares debido al confinamiento se están quedando con ellos todo el día en casa, no se quedan solos. "No nos veían casi nunca, ahora les tenemos aquí, están reunidos, no pueden salir, nos ven, estamos más tranquilos, de ser parte de una familia, estar atendidos", dice que le cuentan Fabio Patiño.



6) Si debe volver al trabajo presencial explíquele al adulto mayor que no podrá compartir tanto tiempo con él, las comidas, como ocurrió durante más de 100 días, pero llámele desde la oficina, consúltele si todo está bien. Dígale en determinado número de horas estaré de regreso.



7) Al volver a casa tome las medidas de precaución necesarias, para desinfectarse, antes de entrar en contacto con los adultos mayores. Deje esa ropa y zapatos fuera de contacto con otras personas, lávelas. Y dúchese.

8) Si nota que el adulto mayor está estresado por el confinamiento, manténgalo activo con actividades de apoyo en la cocina, que no sean peligrosas; camine junto con él por el jardín o por el pasillo del departamento, no deje que se quede quieto, dele sopas de letras para que trabaje, léale el periódico.