Consejo transitorio designa tres jueces temporales para TCE y excluye polígrafo para seleccionar Fiscal General

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) designó hoy, martes 27 de noviembre del 2018, a tres jueces temporales para el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Se trata de María de los Ángeles Bones, Ángel Torres y Joaquín Viteri, quienes ocuparán esos puestos hasta que el Consejo convoque a un concurso y nombre a los jueces definitivos.



Bones y Viteri fueron escogidos de una terna enviada por la Función de Transparencia. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo propusieron nombres. En el caso de la Asamblea por falta de consensos. Carondelet no dio explicaciones.



Torres fue escogido por el propio Cpccs-t, en lugar de Víctor Agila, quien formaba parte de la única terna. La decisión se adoptó por unanimidad.



"Se evaluaron los nombres, se verificaron los antecedentes y por eso se cambió", dijo el consejero Pablo Dávila, sin mayores explicaciones. Sostuvo que esa era una potestad del Consejo.



El TCE permanecía en acefalía desde el pasado 6 de septiembre cuando el Cpccs-t cesó a tres magistrados tras un proceso de evaluación.



Solo Arturo Cabrera y Patricia Guaicha continuaron en funciones pero sin alcanzar la mayoría necesaria para sesionar y tomar decisiones.



Durante la sesión, el Cpccs-t también aprobó el mandato para el concurso con el que se escogerá al nuevo Fiscal General del Estado.



El mecanismo no incluirá una prueba de confianza para los postulantes, que incluía el uso del polígrafo, como lo había planteado el presidente del Consejo, Julio César Trujillo.



Trujillo y el consejero Pablo Dávila, al momento de la votación, indicaron que se abstenían de aprobar el reglamento en su totalidad por la exclusión de esa propuesta. Los demás consejeros no pusieron objeciones.



"Debió regularse con un elemento de valoración adicional no como exclusiva", comentó Dávila.



En el reglamento se mantienen las pruebas escritas, orales y el requisito de los méritos para quienes aspiran a ser el nuevo Fiscal General.



Al momento esa institución está a cargo de la fiscal subrogante, Ruth Palacios, tras la renuncia semanas atrás de Paúl Pérez Reina, quien se desempeñaba como encargado.