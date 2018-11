Consejo transitorio decidirá mañana sobre TCE, con ternas incompletas

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) se reunirá mañana para decidir sobre la conformación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sin que cuente con todas las ternas requeridas.

El tema consta como segundo punto de la sesión del organismo convocada para este martes, a las 15:30, en donde se precisa que corresponderá designar a “jueces encargados” del TCE mientras se alista el concurso para escoger a los definitivos.



El ente electoral está sin quórum desde el 6 de septiembre pasado, cuando el Cpccs-t cesó a tres magistrados. Al momento solo Arturo Cabrera y Patricia Guaicha están en funciones pero no alcanzan la mayoría necesaria para sesionar y tomar decisiones jurisdiccionales



Luis Hernández, integrante del Consejo transitorio, concordó en que resolver este tema “es una emergencia”, pues deberá encargarse de responder a cualquier situación que se produzca en el periodo electoral y en la inscripción de candidaturas que arrancó el jueves pasado.



El plazo que tenían los Poderes del Estado para entregar sus listas vence esta tarde, a las 17:00. Por parte de la Función de Transparencia se postuló a María de los Ángeles Bones, Víctor Agila y Joaquín Viteri Llanga.



En cambio, en la Asamblea no se alcanzaron consensos al respecto, pues legisladores como Héctor Muñoz, de Suma, y Homero Castanier, de Creo, catalogaron de “inconstitucional” que el Consejo transitorio exigiera ese requisito.



El 8 de noviembre pasado, en el Pleno de la Legislatura se propuso los nombres de Ramiro Pontón Veloz, María Hernández Matovelle y Eduardo Armendáriz Villalba para ser considerados en el cargo.



Sin embargo, esa nómina obtuvo apenas 57 votos, cuando se requería de la mayoría de los presentes. Es decir, 64 votos de los 126 parlamentarios que estuvieron en el Pleno.



En un comunicado de la Asamblea, se especificó que “esos nombres no pueden ser considerados como los delegados propuestos por el Poder Legislativo”.



“Yo creo que nosotros no debemos mandar ninguna terna y menos enviarla sin estar consensuada. Recordemos que ya hubo una votación en la Asamblea y no se dieron los votos”, insistió Muñoz.



Tanto él como Castanier se amparan en el artículo 224 de la Constitución, en donde se indica que “los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previa selección mediante concurso público de oposición y méritos, con postulación e impugnación de la ciudadanía, y garantía de equidad y paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con la ley”.



Por parte del Ejecutivo aún no se ha confirmado el envío de la terna. “Vamos a analizar el tema mañana”, remarcó el consejero Luis Hernández.



En el orden del día previsto para mañana también consta el “conocimiento y aprobación del mandato para el concurso de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado”.

Además del “conocimiento y resolución del informe presentado por la Comisión técnica para la selección y designación de los miembros del Consejo de la Judicatura, e informe de corrección y aclaración”.