Consejo de Protección de Derechos revisa situación de los Guagua Centros

Un video, que dura dos minutos y 11 segundos, horroriza a quien tiene hijos, tan pequeños como los del Guagua Centro que funcionaba en La Roldós, en el norte de Quito. ¿Qué se observa? A una parvularia colocando cucharadas de comida en la boca de un pequeño, sin darle tiempo para saborear y masticar; una tras otra. Y se escucha su voz: “No te doy arroz si no te terminas la sopa”. Luego se acerca a otro niño y le dice: “Apura, acaba rápido. Ya te esperé lo suficiente. Trague. No llores”. No es todo: “Cuidado me regrese que le doy lo mismo”, le advierte.

Algo que se queda en la mente, más que esas frases, es el llanto prolongado de varios niños, en los últimos minutos del video. Duele escucharlos. “La profe ya no le va a querer”, les dice la persona que hace las veces de parvularia.



“Para estos niños, la hora del almuerzo era la hora del terror; les embutían la comida y no sé si se alcanza a oír esa advertencia de que si vomitan les volverán a dar esa misma comida”. Lo comenta apenada Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito y directora de Rescate Escolar.



Ayer, martes 4 de junio del 2019, el Consejo de Protección de Derechos se reunió con delegados de la Unidad Patronato San José, ente municipal a cargo de los Guagua Centros. Además con su Secretaría de Inclusión, la Comisión de Igualdad y Género; así como con voceros de los ministerios de Inclusión Económica y Social y Bomberos. Y llegaron a varios acuerdos.



El jueves pasado (30 de mayo del 2019), además, fueron recibidos por Liliana Yunda, hermana del alcalde Jorge Yunda, quien está a cargo del Patronato San José. Y les parece, señala Sybel, que hay apertura, para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Protección de Derechos: una auditoría a los Guagua Centros.



En marzo de este 2019, en el Coliseo Rumiñahui, el exalcalde Mauricio Rodas, y su esposa María Fernanda Pacheco, quien dirigía la Unidad Patronato San José, anunciaron que habían alcanzado la meta de contar con 200 Guagua Centros o centros comunitarios de cuidado infantil funcionando. Y 12 mil niños de 1 a 5 años beneficiados.



El anuncio se hizo en el Coliseo Rumiñahui, a donde acudieron padres de familia, parvularias y niños pequeños. Entonces presentaron cifras de impacto del proyecto bandera de esa administración, en el área social. “El 83,6% de beneficiarios del proyecto tienen un estado nutricional acorde a su edad, cifra superior al promedio que no asiste a ellos, que llega al 75.5%”. Eso se lee en un comunicado oficial.



Pacheco señaló, también citada por esa información del Municipio, que “es un sueño cumplido, desde el 2014 nos planteamos llegar a los 200 Guagua Centros y después de muchísimo esfuerzo, trabajo y dedicación se logra”.



Sin embargo, el Consejo de Protección de Derechos tiene reparos al manejo de esos espacios. “Al parecer no hubo un modelo de gestión; algunos no tenían permisos de Bomberos, eran tercerizados. Tenemos un CD con horas de grabación de casos de maltrato”, precisó Sybel Martínez.



También indicó que Liliana Yunda se mostró abierta a dar paso a la auditoría solicitada por el Consejo de Protección de Derechos y “también a repensar el programa de ser necesario”. Ayer, el organismo que cuida de niños y adolescentes en el Distrito, le recordó al Patronato que sus resoluciones son mandatorias.



El Consejo había dispuesto que no se cierre ese Guagua Centro de La Delicia para no afectar a los pequeños y a sus padres, que según dijo, habían sido amenazados con quedarse sin cupos.



“Los padres de familia, hace un año, presentaron denuncias sobre los maltratos a sus hijos en este espacio. Y las autoridades del Patronato no los tomaron en serio, se pusieron a favor de los administradores. Algunos ahora mismo, que se ha conocido este caso, están siendo amenazados con demandas. Quisiéramos recibir más denuncias, que se haga un control y se intervenga, no que se los cierre”.



Martínez también citó comentarios de los exconcejales Mario Guayasamín y Daniela Chacón, que habían pedido durante su gestión, que se revise la situación de los Guagua Centros, sin haber sido escuchados.



El Consejo de Protección de Derechos revisó oficios dirigidos al entonces Jefe Provincial de la Dinapen, coronel Roberto Enríquez Chacón, a través del que el exconcejal Guayasamín le pide conocer acciones de maltrato en dos Guaguas Centros en Santa Clara de San Milán y el Comité del Pueblo.



Entre otras acciones se ha solicitado al Ministerio de Inclusión Económica y Social información en torno a las condiciones de legalización de los Guagua Centros bajo su respectiva jurisdicción y proveer información sobre el número de usuarios en relación con la norma técnica. A mediano plazo se ha pedido que la Unidad de Auditoría del Municipio realice un examen especial a estos espacios, en el tema económico. Y que Bomberos y la Dirección de Riesgos inspeccionen todos los centros, para verificar que cumplan con disposiciones y tengan planes de emergencia.

También la Unidad Patronato San José deberá enviar información básica con el nombre, ubicación, responsables, cobertura, número de personal en relación directa con los niños y perfil profesional; condiciones de provisión de servicios.