Siete consejeros y una provincia aún no reciben sus credenciales

Las nuevas autoridades seccionales electas en Pichincha, Cotopaxi, Esmeraldas, y Manabí, recibirán hoy (13 de mayo del 2019) sus credenciales, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Eso, en vísperas del plazo que establece el artículo 91 del Código de la Democracia para que se posesionen en sus puestos y a 50 días de los comicios en los que también fueron designados los siete integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Estos documentos facultan a los dignatarios a iniciar funciones en sus respectivas alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales.



El sábado pasado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, estuvo en Imbabura, que se convirtió en la provincia número 19 en recibir las credenciales para las autoridades seccionales.



El acto estuvo acompañado por un ritual de purificación ancestral por parte de representantes de mujeres shamanas y parteras de Cotacachi.



Pero todo apunta a que las autoridades seccionales de la provincia de Los Ríos deberán esperar, pues Atamaint cree que no se logrará cumplir el plazo. Esto, debido a que la Junta Electoral no terminaba el escrutinio hasta el cierre de esta edición.



El cierre del proceso en esa provincia se dilató, debido a una sentencia del TCE, que dispuso que la Junta de Los Ríos sesione en Quito, para tramitar 686 reclamaciones que se presentaron entre el 24 de marzo y el 2 de abril pasado.



Danilo Zurita, presidente de la Junta de Los Ríos, señaló que en la sentencia del TCE no se especificó un plazo para que se terminen de sustanciar las apelaciones pendientes. Pero agregó que los vocales atendieron las reclamaciones de la manera más ágil.



La Junta de Los Ríos sesionó en el norte de la capital bajo estrictas medidas de seguridad. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, se trasladaron

1 097 paquetes electorales, para que se apruebe el acta de escrutinio. Una vez cerrado el proceso, se proclamaron los resultados. Recién ahí empezaron a correr las 48 horas de plazo para que los representantes de las organizaciones políticas interpongan reclamos en el CNE o ante el Tribunal Contencioso. Por ello no se logrará entregar credenciales mañana en esa provincia.



La titular del CNE, Diana Atamaint, cree que el cierre del proceso se complicó, debido a que se presentaron cerca de 81 000 candidatos para participar en los comicios. La funcionaria califica a estas elecciones como “históricas”, por la inscripción masiva de aspirantes.



Atamaint cree que muchos reclamos se presentaron sin fundamento, con el objetivo de “empañar el proceso”. La funcionaria desestima “irregularidades” y acusa de malos perdedores a quienes hablan de supuestos fraudes.



Sin embargo, el TCE declaró la nulidad de las votaciones en 11 juntas receptoras del voto (JRV) de Manabí, de los cantones Manta, Santa Ana, Portoviejo, Tosagua, Jama, Jipijapa, Pedernales, Chone y Paján. En 11 parroquias de esas localidades el Tribunal Contencioso aseguró que se alteraron los resultados de las actas.



Incluso, se dispuso que se envíe un expediente del caso a la Fiscalía, pues se habría incurrido en un delito.



Además, el Tribunal dispuso que se efectúen tres reconteos en juntas de Chilla (El Oro), Nobol y Milagro (Guayas). Sin embargo, no se alteraron los resultados iniciales.



José Cabrera, consejero del CNE, señala que como hubo más candidatos, también aumentó el número de reclamos por los resultados.



En el caso del TCE, ingresaron 112 causas relacionadas a las elecciones seccionales.



Joaquín Viteri, presiente del Tribunal, sostuvo que la resolución de los recursos se complicó, debido a que hasta el viernes último seguían ingresando nuevos procesos. Hasta esa fecha, aún quedaban 35 procesos por resolver.



Arturo Cabrera, magistrado del TCE, fue enfático en decir que mientras el Tribunal no certifique que no quedan apelaciones, no se pueden entregar credenciales. “Eso podría generar problemas legales, por no cumplir el debido proceso. Debemos hacer respetar el ordenamiento jurídico”, sostuvo.



Johnny Terán, virtual prefecto de Los Ríos, dice que si el 14 de mayo no se posesiona a las nuevas autoridades, la provincia podría quedar “paralizada”.



Con ello concuerda Medardo Oleas, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral. El experto sostiene que en la Ley no se considera una “prórroga” de las autoridades salientes.



En cuanto a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), el CNE no ha dado una fecha de entrega.



Victoria Desintonio, una de las virtuales consejeras del nuevo Cpcs, teme que el CNE apruebe, después de 40 días, un informe de una presunta infracción electoral, que se abrió contra los aspirantes que supuestamente eran respaldados por el correísmo.

Según el CNE, no se ha podido entregar las credenciales a los siete consejeros del llamado Quinto Poder, debido a que también hay apelaciones pendientes.