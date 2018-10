Explosión deja un fallecido, siete heridos y destruye ocho viviendas en Quito

LEA TAMBIÉN

Una persona murió y otras siete resultaron heridas tras la explosión por acumulación de gas licuado de petróleo (GLP) ocurrida el domingo en la noche en la ciudadela Ibarra, en el sur de Quito.

Christian Rivera, técnico de riesgos de la Secretaría de Seguridad y

Gobernabilidad del Municipio de Quito, informó que el hecho se produjo a las 22:00 de ayer, 28 de octubre del 2018, en la calle Martha Bucaram y Séptima Transversal.



"Fue una deflagración. Es decir, se acumuló el GLP, alguien encendió o apagó la luz y se produjo la explosión", manifestó Rivera.



Se atendieron a siete vecinos y una persona de 72 años murió. La explosión afectó a ocho viviendas.



El panorama era desolador la mañana de este lunes 29 de octubre del 2018. Los vecinos lloraban porque sus viviendas estaban destruidas. Había pedazos de vidrio sobre los adoquines, manchas de sangre, bloques rotos en la calzada.



Los fierros retorcidos de los cubre ventanas se mezclaban con electrodomésticos destrozados. Había zapatos, hojas de papel, repuestos de vehículos. Parecía un campo de guerra.

A causa de la explosión en la ciudadela Ibarra una persona falleció. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



La vivienda en donde se produjo la explosión estaba destruida. Los Bomberos apuntalaron con vigas el piso de la segunda planta de la casa porque las columnas estaban destruidas y había peligro de que se derrumbe.



Los heridos tienen quemaduras de segundo y tercer grado. También afectaciones de las vías respiratorias porque aspiraron gas caliente.



La mascota de la casa también estaba en malas condiciones. La Secretaría de Seguridad tiene previsto trasladarle a un centro de apoyo canino.



Los moradores lucían consternados. Luis Huiracocha es dueño de la casa ubicada frente a la que explotó. "Nos dejó paralizados. Estaba con mi familia, alistándonos para irnos a dormir".



Su hija, de 34 años, resultó herida y está hospitalizada. Recibió el golpe del cubre ventanas en la cabeza. Pasadas las 08:30, no permitieron el acceso de los familiares para conocer su estado de salud. "No sabemos

cómo está. La internaron en el Hospital del Seguro de la Quito Sur".



María Cajas lloraba mientras sus parientes la consolaban. Escuchó un fuerte estruendo y al salir se encontró con destrucción en el ambiente.



Alina Noroña es propietaria de la vivienda en donde se registró la explosión. Ella sintió que todo se fue al piso y luego trató de salir de la casa junto a sus familiares.



"Cerré la válvula del gas y bajé. Luego vi la inmensidad de la situación", contó. Allí se encontraban siete personas, quienes no resultaron afectadas.



Los heridos viven en las casas aledañas al sitio donde fue la emergencia. Lloraba de la angustia porque se destruyó la casa que levantó en 40 años de trabajo. "Se me fue, piedra con piedra la hicimos con mi esposo", dijo mientras sollozaba.

La Unidad de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Quito se trasladó hasta ese lugar para evaluar las causas de la emergencia.