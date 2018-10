Congresista fujimorista revela ser el testigo protegido de financiación irregular de Keiko Fujimori

LEA TAMBIÉN

El congresista fujimorista Rolando Reátegui confirmó este miércoles, 24 de octubre del 2018, ser el testigo protegido que presentó pruebas ante la Fiscalía de la financiación irregular de la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011 en la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos.

En una carta publicada en las redes sociales, Reátegui confesó que se vio obligado a acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada) ante la falta de lealtad de Keiko Fujimori, a la que pidió su dimisión como presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular.



Reátegui publicó su carta mientras se celebraba en la Sala Penal Nacional la audiencia judicial para decidir si Fujimori pasa a prisión preventiva por 36 meses junto a otros once implicados en la investigación, como ha solicitado el fiscal contra el lavado de activos, José Domingo Pérez, a cargo del caso.



El parlamentario afirmó que Fujimori ha vulnerado el lema de Fuerza Popular, que reza "unidad, disciplina y lealtad", e indicó que "en este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad".



Reátegui acusó a Keiko Fujimori y a la cúpula del partido, integrada por los asesores Pier Figari y Ana Herz, de dejar de lado las ideas centrales del partido a cambio de poner por encima "los intereses personales de algunos dirigentes".



"Ante el desamparo de la alta dirigencia del partido, me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la Fiscalía, y es que para mí la lealtad es bidireccional (de sus dirigentes con el líder y del líder a sus dirigentes)", comentó Reátegui.



"Al ver que la lealtad se ha roto por parte del líder, di prioridad a la lealtad hacia mi familia, mi esposa, mis hijos, amigos y dirigentes que confiaron en mí, como yo confié en la líder, en su momento", agregó.



Reátegui señaló que colaboró con la Fiscalía al entender que no es culpable de delito alguno porque "ninguno conocía la procedencia del dinero de los aportes para la campaña electoral Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)".



El congresista indicó que entiende a otros congresistas fujimoristas que dimitieron del grupo parlamentario de Fuerza Popular por sentirse "engañados y burlados".



Sin embargo, aclaró que él no renunciará porque piensa que el camino es reconstituir el partido, por lo que sugirió que "quizás sea el momento de entregarle la presidencia del partido a otra persona".



Reátegui contó a la Fiscalía que Keiko Fujimori le ordenó encontrar personas que se prestaran para simular donaciones a Fuerza 2011 para enmascarar al menos USD 30 000 entregados presuntamente por empresarios, igual que dijo que hicieron otros congresistas.



La declaración de Reátegui se sumó a la de otros testigos que reconocieron haber prestado su nombre para estas donaciones ficticias sin haber puesto realmente nada de su bolsillo.



Entre el dinero supuestamente ocultado de esta forma puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya en sendas partidas de USD 500 000.