Confrontación entre CREO y el PSC por el manejo de 3 comisiones

En los bloques de la Asamblea hay criterios divididos sobre la situación de las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Derechos de los Trabajadores, que llevan más de una semana sin poderse instalar.

Desde el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), César Rohon calificó como una “mañosería” que el domingo pasado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) anulara la designación de su colega, Vicente Taiano, como presidente de la Comisión de Trabajo.



“Lo que está primando son acuerdos extraparlamentarios que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones voluntarias e independientes que toma cada una de las comisiones”, agregó la también socialcristiana Cristiana Reyes, integrante del CAL, que se opuso.



A ese criterio se sumó Roberto Gómez, del bloque de CREO, quien señaló que “el CAL sigue tomando el mismo tipo de decisiones que en los últimos 10 años lo han convertido en objeto de escarnio público pero también de la más justa sanción moral; hundiéndose y consigo a toda la Asamblea”.



“Hubo muy altas expectativas, demasiado. Vaya estreno”, indicó en su cuenta de Twitter. A pesar de que sus colegas Patricio Donoso y Rina Campain, quienes forman parte del CAL, justificaron la decisión.

Campain reconoció “la calidad ética y profesional” de Taiano, pero puntualizó que “esto no se trata de afectos, se trata de cumplir lo que la ley dice”, al insistir en que su designación como Presidente no se ajustó al artículo 23 de la Ley de la Función Legislativa.



La legisladora responsabilizó al secretario de la Comisión de Trabajo de no haber advertido a los siete de los 12 legisladores que votaron por Taiano que no podían instalarse sin la primera de la nómina, la oficialista María José Carrión.



Sin embargo, Reyes cuestionó esa postura. “A mí me parece inaudito que Creo vaya a darle los votos a la señora Carrión sabiendo el nefasto manejo que ha tenido la Comisión de fiscalización”, sostuvo.



Por su parte, Ximena Peña, coordinadora de Alianza País, abogó por “un consenso para que estas comisiones puedan comenzar a trabajar lo antes posible, ojalá dentro del marco del cumplimiento de los acuerdos a los que se habían llegado previamente con las diferentes bancadas”.



En este caso corresponderá al Pleno designar un presidente y un vicepresidente para cada una de estas comisiones.