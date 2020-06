Cuatro choferes de transporte público en Quito resultaron positivos en pruebas de covid-19

LEA TAMBIÉN

La Empresa de Pasajeros Quito informó este viernes 5 de junio de 2020 que cuatro de sus conductores dieron positivo en pruebas de covid-19. Las pruebas fueron tomadas el pasado 1 de junio, según informa Ecuavisa.

Ellos se encontraban laborando en sus respectivas unidades desde el pasado miércoles 3 de junio, cuando el semáforo cambió a amarillo en la capital. Ninguno de los contagiados presenta síntomas hasta el momento.



Ecuavisa habló con uno de los afectados, quien se enteró de su contagio a través de una llamada telefónica mientras conducía un biarticulado en el cual llevaba pasajeros.



"Le dije que yo estoy trabajando en el Trole y que no podía parar. Entonces, la enfermera del Ministerio de Salud me dijo que desembarque lo más rápido posible y me ponga en resguardo, en aislamiento", dijo el hombre, cuya identidad se mantiene en reserva.



Nuevas reglas para el sistema de transporte en Quito



El pasado 2 de junio, la Alcaldía dio a conocer las nuevas disposiciones con las que debe funcionar el servicio de transporte en la capital. Tras el cambio de fase, el transporte urbano funcionará en un 50% en Quito. Así lo afirmó el vicealcalde Santiago Guarderas, quien precisó que estarán operativos 260 buses municipales y aproximadamente 2 500 unidades urbanas. La tarifa será única: USD 0,25. "No habrá tarifa preferencial, pues los estudiantes mantienen clases virtuales y grupos vulnerables la recomendación es seguir aislados", añadió el edil.



La Empresa de Pasajeros de Quito dijo que los agentes de Control Metropolitano verificarán la distancia segura, uso de bioseguridad y cumplimiento de protocolos sanitarios en estaciones y unidades del transporte municipal.



La Alcaldía informó que el transporte público urbano retomará sus operaciones con el 50% de aforo y normas de bioseguridad: la instalación de lavamanos, señaléticas en estaciones y paradas; cabinas de protección alrededor de los conductores; socialización de las normas sanitarias; dispensadores con alcohol-gel y distanciamiento de los pasajeros.



Los usuarios deberán cumplir con seis obligaciones para acceder al sistema de transporte: el uso de mascarilla, respetar el distanciamiento en las filas, medición de temperatura antes de ingresar a las paradas o estaciones, mantener la distancia dentro de la unidad, no usar el servicio si tiene afecciones respiratorias y taparse la boca y la nariz en caso de estornudar.



A pesar de estas disposiciones, desde el miércoles se han visto numerosas denuncias en redes sociales por el incumplimiento de estos protocolos en buses urbanos, por parte de pasajeros y conductores.