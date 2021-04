Conductores que no respetan señalización ponen en riesgo a trabajadores de la Epmmop

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito (Epmmop) hizo, este sábado 17 de abril del 2021, un llamado para que se respete la señalización vial preventiva que se coloca metros antes de los sitios en donde se realizan trabajos de mantenimiento vial durante las noches.

Ayer, viernes 16 de abril, ocurrió un incidente en la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador, en el norte, donde se realizaban trabajos de mantenimiento rutinario. La Epmmop informó que un conductor que huyó se estrelló contra los vehículos de la institución. “Si no fuera por esta barrera, los obreros pudieron salir afectados”.



Los conductores deben salir con tiempo a sus actividades planificadas y evitar conducir a altas velocidades en la noche, enfatizó la empresa metropolitana. Además dijo que sus obreros se encuentran expuestos a peligros constantes, pese a las medidas de seguridad tomadas como el apoyo de Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la señalización de seguridad, ya que hay conductores que no las respetan o incluso manejan en estado de embriaguez, poniéndolos en riesgo.



La madrugada de este sábado 17 de abril, la Epmmop trabajó en el mantenimiento vial en la Ruta Viva, desde el sector de San Patricio hasta Lumbisí. Los trabajos se realizan con la bachadora, la cual permite una actividad de sacado inmediato del asfalto, explicó Milton Guillín, director de Rehabilitación y Mantenimiento.



“Mientras se riega el material de adherencia los obreros distribuyen el asfalto en cuestión de minutos y se avanza al siguiente punto. Los automotores que pasan se encargan de compactar el asfalto”.



Para estos trabajos, señaló, no es necesario cerrar la vía. “Trabajamos en caravana con apoyo de agentes de la AMT, en vías que son muy necesarias como fue el caso de la Ruta Viva”.



En otros sitios, la Epmmop trabaja en bacheo tecnificado que consiste en realizar un cuadrante en toda el área afectada de la vía, cortar el asfalto y retirarlo con la fresadora para posteriormente colocar el nuevo asfalto.



Esta actividad, señaló Guillín, dura más tiempo y en ese caso son necesarios los cierres viales parciales o totales, por lo que esta actividad también se coordina con la AMT. “Cada día salimos a puntos establecidos previamente, los cuales pueden cambiar dependiendo de varios factores como el clima, ya que cuando llueve no se puede hacer mantenimiento”.