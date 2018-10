Solo 1 de cada 10 admite que se pone el cinturón en transporte público; la multa para todo conductor es USD 57,90

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los controles de tránsito para verificar el uso de cinturón de seguridad se efectuarán en todo el país. La Comisión de Tránsito del Ecuador informó este jueves 4 de octubre del 2018 que se inició una campaña de concientización para controlar su cumplimiento. "No se va reducir el número de siniestros, pero el 70% de fallecidos se puede reducir usando el cinturón de seguridad", dijo Luis Valenzuela, director ejecutivo del organismo.

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio por todos los ocupantes de los vehículos que circulan en el Ecuador, esto incluye a los automotores livianos, camionetas, jeeps, taxis y unidades de transporte inter e intraprovincial, las cuales tienen plazo para implementar este dispositivo hasta diciembre de 2018.



La responsabilidad de los ciudadanos es colocarse este dispositivo; sin embargo, en caso de incumplimiento la sanción se aplicará al conductor: 4,5 puntos menos a la licencia de conducir y multa económica de USD 57,90.



El artículo 390 literal 10 del Código Integral Penal (COIP) establece una multa del 15% de un salario básico unificado y la reducción de puntos en la licencia de conducir. El artículo precisa que la medida se aplicará a "La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes".



En un sondeo realizado por este Diario, el 88,28% de participantes admitió que no utiliza el cinturón de seguridad en las unidades de transporte inter e intraprovincial.

​

La pregunta en nuestro Home fue: "Cuando se sube a un bus inter e intraprovincial ¿usa el cinturón de seguridad?". Desde el 25 de septiembre del 2018 hasta las 12:50 del 4 de octubre del 2018 fue respondida por 14 808 usuarios. De ellas solo 1 736 dijeron que sí se colocan el dispositivo, mientras que 13 072 señalaron que no lo utilizan. Es decir, 1,3 de cada 10.



Las autoridades de tránsito alertan que se empezarán a aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa (hasta ahora ha sido frecuente que los pasajeros de atrás de un vehículo liviano o los usuarios de transporte interprovincial viajen sin cinturón, porque no había controles).



Los operativos serán efectuados por la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y Gobiernos Autónomos Descentralizados.



La advertencia, sobre las sanciones a la contravención de tránsito, se realiza después de que la autoridad de tránsito promoviera el uso del cinturón de seguridad a los pasajeros de buses interprovinciales, así como en vehículos particulares. Indistintamente de la campaña informativa, los agentes de Tránsito a escala nacional pueden sancionar a conductores, con base en el COIP.