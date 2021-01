Conductor de tanquero que subió por la peña tras accidente que dejó un muerto cumplió su condena y saldrá libre

La familia de Jeanine Salvador siente una mezcla de indignación y dolor. Ayer, miércoles 6 de enero del 2021, se cumplieron los 16 meses de prisión que un Tribunal dictó en contra del chofer que provocó el accidente en el que murió la mujer que entonces tenía 39 años. El causante espera la boleta de excarcelación.

El viudo de Jeanine, Francisco Andrade Marín, conversó este jueves 7 de enero con este Diario. Dijo que desde que ocurrió el accidente, el 6 de septiembre del 2019, todo cambió en su casa. Hoy trata de sobrellevar el dolor mientras se hace cargo de su hijo que tiene cuatro años y siete meses. El niño resultó con heridas menores el día del siniestro, porque acompañaba en el carro a su madre.



El conductor, que tras el siniestro subió por una peña, está próximo a salir del Centro de Conductores Infractores que se ubica en Calderón. Los encargados de ese lugar confirmaron que todavía no ha llegado la boleta de libertad y aseguraron que una vez presentada él recuperará la libertad.



En la sentencia, los jueces impusieron además una multa de USD 1 576 para el Estado y USD 102 000 como reparación integral a las víctimas. Francisco indicó que esa penalidad todavía no puede ejecutarse. Los dueños del tanquero que maneja el procesado presentaron un recurso de casación.



La hermana de Jeanine realizó una publicación en redes sociales, en la que expresó su frustración por este caso. Ahí señaló que el dueño del tanquero que se impactó contra el carro de su familiar indicó “no ser solidariamente responsable” por el accidente.



En el artículo 376 del COIP se señala que en caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y el propietario del vehículo sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente.



La sentencia en contra del chofer también incluye la suspensión de la licencia de conducir por cuatro meses; es decir, que en abril podría retomar sus actividades detrás del volante. Este es uno de los puntos que más preocupa a Francisco ya que durante el juicio se demostró que el hombre tenía 56 infracciones de tránsito y que había hecho cursos para recuperar puntos.



“De alguna manera quiero crear consciencia en la sociedad. Llegar a instancias más altas para que se modifique el COIP y que tenga penas sensatas”, dijo el esposo. Él señaló que en la parte legal ya no pueden recurrir a otra instancia para modificar la pena. Hoy solo se ventila el pago por reparación integral en el Corte Nacional.