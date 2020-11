Los concursos de Años Viejos y Las Enmascaradas serán virtuales este 2020 en Cuenca

La pandemia del covid-19 obligó a la Unión de Periodistas del Azuay (UPA) y Amistad Club a reprogramar los tradicionales concursos de Años Viejos y Las Enmascaradas 2021 que se realizan en la capital azuaya. En esta ocasión los eventos serán de manera virtual.

Los dos eventos –que rescatan las tradiciones culturales del cantón- están institucionalizados mediante ordenanzas y reciben del Municipio de Cuenca USD 30 000 de presupuesto, que se invierten en la organización y los premios económicos para los ganadores.



El de Años Viejos se realiza cada 31 de diciembre y Las Enmascaradas el 6 de diciembre. Ahora, las dos instituciones trabajan en la modificación del reglamento del concurso, para ajustarlo a los protocolos de bioseguridad que demanda la ‘nueva normalidad’.



Ese documento estará listo la próxima semana. Pero ya se conoce, por ejemplo, que se aceptará la participación de los barrios y clubes que están dentro del Centro Histórico y muy cercanos a ellos. En años anteriores participaban también algunos sectores rurales.



Las escenografías (monigotes gigantes) no se levantarán en la vía pública, sino en espacios cerrados como vivienda o canchas familiares, para evitar que las personas se aglomeren. Los organizadores contratarán a una empresa para que realice transmisiones en vivo, desde esos sitios.



De esta forma, los ecuatorianos y el jurado calificador podrán observar las creativas alegorías que se transmitirán por las plataformas virtuales, desde sus hogares, explicó Rodrigo Matute, presidente de la UPA. “Con esto no exponemos a la gente y nos cuidamos todos”.



En los años anteriores y por 45 años, los cuencanos y el jurado recorrían los barrios para admirar y calificar la creatividad en los años viejos. En el 2019, participaron 27 barrios y se entregaron USD 9 500 en premios.



El Vado, Virgen de Bronce, El Vergel, San Francisco, El Vecino, Gran Cobe, Totoracocha y Tomebamba figuran entre los barrios que participan cada año. En cambio, a Las Enmascaradas se unían las universidades, colegios, institutos y barrios.



Las Enmascaradas son comparsas culturales con ingeniosas alegorías que se realizan a lo largo de la avenida Huayna Cápac. Este 6 de enero del 2022, los participantes presentarán sus obras dentro de sus propios predios, en espacios cerrados al público.