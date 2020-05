Rehabilitación dice que realizará un concurso público para escoger a empresa que preste servicio de economato en las cárceles

LEA TAMBIÉN

El Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) dijo que realizará un concurso para escoger a una empresa que preste los servicios de economato en la mayoría de las 53 cárceles que operan en el Ecuador y que todo el proceso se llevará adelante con base en las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Este pronunciamiento se produjo luego de que recibiera un oficio de Roberto Pazmiño, gerente general de la Corporación de Pequeños Ganaderos Corganpecsa S.A., que maneja los economatos en las penitenciarías.



Estos son locales en donde se expenden colas, aguas, snacks, etc., para los internos.



En el documento de dos páginas, fechado al 29 de abril del 2020, Pazmiño le escribe al Secretario de Rehabilitación, Edmundo Moncayo, y le dice que “motivos de fuerza mayor han llevado a la necesidad de cerrar las operaciones”.



En el documento de Pazmiño, además, se dice los siguiente: “Para no afectar a las personas privadas de la libertad y habiendo comprobado (que otra empresa) puede operar los economatos de manera eficiente, inclusive dentro de la crisis que se está viviendo el país en el Ecuador, solicitamos señor Director (del SNAI) que se sirva aceptar nuestro pedido de que el convenio (entre el SNAI y Corganpecsa) se dé por terminado de mutuo acuerdo”.



Además, se indica que esto “permitirá que de manera inmediata se firme un nuevo convenio con la empresa (que sí puede dar el servicio), para que no se vea afectada la atención”.



El titular de la SNAI, Edmundo Moncayo, aclaró que el nuevo concurso permitirá escogerá a una empresa que preste las mejores condiciones a los detenidos y que se favorezca al Estado.



Pazmiño habló de lo que sucede y dijo que se trata “de un proceso que se está trabajando con el SNAI, toda vez que las condiciones se han vuelto complicadas por la pandemia que se está viviendo en el país. Nosotros no estamos exentos de estos resultados que está provocando la emergencia”.



Luego aseguró: “El servicio se sigue prestando: el economato no se puede suspender”.