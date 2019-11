Más conciencia, sobre derechos de niños en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Aunque no lo hagan con ella, ha visto cómo los chicos a quienes sus padres envían lonchera, la presumen con aquellos que no la tienen. “Mi mami no gana bien, así que yo trabajo para ganarme mi colación”, cuenta Nancy, de 12 años.

Durante las mañanas, la chica ayuda a su madre a recoger la basura en un mercado de Quito y por las tardes estudia. Varios días de la semana también acude a la fundación D y A, donde hace sus tareas. “Así trabajo menos y me divierto”, admite. Sabe que la recreación es uno de sus derechos.



El 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Este 20 de noviembre del 2019 se conmemora el 30 aniversario de este tratado, firmado por 196 países en el mundo, a través del cual se busca garantizar los derechos a la no discriminación, interés superior, supervivencia, desarrollo y respeto a opiniones de chicos.

Margarita Velasco, directora del Observatorio Social, recuerda que en 1924 se dio un paso con la Declaración de Ginebra, cuando se estableció que la población menor de 18 requiere cuidados especiales.



En este tránsito de 30 años, en Ecuador, dice Velasco, ya se ve a los chicos como sujetos de derechos -se deja a un lado lado la cosificación, aquella idea de que “solo son niños” y están en una condición menor-, incluso desde la Constitución de 1998. Eso se ratifica en el Código de la Niñez (CONA) y en la Carta Magna del 2008.



Hoy, niños ecuatorianos que conocen sus derechos, como Nancy, hablan sobre acciones que pudieran beneficiarlos. Propone una campaña sobre la importancia de la educación y el respeto. Hay que poner carteles -dice- en los mercados y centros comerciales.



No es la única en esa línea. Su derecho más importante -sostiene Nicolás, de 11- es acceder a la educación. “A través de ella un niño se puede convertir en el próximo Presidente”.



Al chico, que estudia en un colegio particular, le alarma la violencia que viven sus pares. Leyó que la Primera Guerra Mundial acabaría con todo enfrentamiento. Pero “hubo un efecto dominó y eso desencadenó más guerras”.