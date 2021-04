La Conaie entrará en proceso de 'depuración' en su congreso del 1 de mayo del 2021

El consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lo ratificó: se mantienen en promover el voto nulo para la segunda vuelta de las elecciones generales.

La directiva del movimiento anunció este miércoles 7 de abril del 2021 que se llevará a cabo un proceso de “depuración” y que el Congreso de la Conaie será el espacio para sancionar a los dirigentes que “han ido en contra de las decisiones colectivas”.



El sábado 3 de abril en Sucumbíos el presidente prorrogado de la Conaie, Jaime Vargas, ventiló su respaldo a Andrés Arauz, aspirante presidencial de Unión por la Esperanza (Unes). Dijo que las propuestas del candidato tienen “respaldo absoluto” dentro del movimiento indígena.



Manuel Castillo, vicepresidente de la Conaie, recordó que en el consejo de Gobierno se acordó promover el voto nulo ideológico. Aseguró que Vargas no ha participado en las últimas reuniones de la dirigencia.



Apawki Castro, dirigente de comunicación de la Conaie, no ocultó su decepción por la postura tomada por Vargas y anunció que en el Congreso de la organización, que se realizará entre el 1 y el 3 de mayo en Cotopaxi, se aplicará un proceso de evaluación “contra todos los que han optado por la derecha tradicional que es Guillermo Lasso o se han pronunciado a favor de la pseudoizquierda representada por Arauz”.



Norma Bayas, dirigente de Educación, criticó la decisión de Vargas y recordó que durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa se intentó “quitar” la sede de la Conaie, localizada en el norte de Quito.



Pachakutik, brazo político de la Conaie, ya separó de sus filas a Jaime Vargas “por venderse por un ministerio al correísmo”. También se anunció la separación de Virna Cedeño, quien participó como candidata a la Vicepresidencia en fórmula con Yaku Pérez, exaspirante a la Presidencia de la República. Sin embargo, Cedeño aclaró que no es adherente ni afiliada de la organización política.