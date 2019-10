Conaie quiere otro modelo económico, no solo un decreto

LEA TAMBIÉN

Este viernes 25 de octubre del 2019 está previsto que se instale el denominado Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales, para concretar una propuesta de cambio de modelo económico, en el marco del diálogo entre los indígenas y el Gobierno.

La convocatoria la hizo la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) como resultado de su consejo ampliado en el que se analizó el avance del acuerdo y se hizo una evaluación del paro que duró 11 días.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, confirmó que continuarán en la mesa de diálogo. Aunque piden garantías al Gobierno, Vargas dijo que mantendrán el nexo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad que participa como mediadora en el proceso.



Hay dos posiciones tras 12 días de la instalación del diálogo. Los indígenas insisten en discutir no solo los subsidios sino también un nuevo modelo económico. Vargas no descarta que la vía para el Decreto sea focalizar los subsidios, pero cree que ese mecanismo debe discutirse con varios sectores sociales.



Por su parte, el Gobierno Nacional analiza la manera en que se podría focalizar la subvención. José Agusto, secretario general de la Presidencia, en una entrevista televisiva realizada este jueves 24 de octubre, señaló que existiría un acuerdo para no seguir subsidiando “al contrabando y a otras actividades ilícitas”.



Agregó que aún analizan el mecanismo y la proporcionalidad de los subsidios, que se verán reflejados en la elaboración del Decreto.



Si bien Agusto no se refirió concretamente al proceso de diálogo con la Conaie, ratificó que la intención del Gobierno es abrir la discusión sobre la nueva política de subsidios a los combustibles. Añadió que el “diálogo va por buen camino” .



La noche del 13 de octubre, cuando se dio el diálogo, en la mesa se sentaron los dirigentes de nueve Nacionalidades indígenas y representantes del Ejecutivo.



Entre los presentes estuvieron los dirigentes de la Conaie, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).



De las tres, la Fenocin se ha acercado directamente al Gobierno. El martes pasado (22 de octubre), Santos Villamar, presidente de la Fenocin, estuvo en Carondelet y anunció que esa organización tenía su propuesta para el Decreto.



Este jueves 24 de octubre, Manuel Chugchilán, uno de los dirigentes de la Feine, manifestó que no hay una hoja de ruta clara en el diálogo y que esa es una condición mínima para que ese proceso avance. Esta organización anunció que tienen lista su propuesta pero que la presentarán directamente en la mesa de diálogo. No confirmaron si serían parte del Parlamento.



Entre las propuestas de la Feine están la focalización del subsidio a la gasolina extra y no eliminar el subsidio al diésel, según Eustaquio Tuala, presidente de esa organización indígena.



Por su parte, la Conaie pidió al Gobierno “condiciones políticas y garantías de los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales”.



Salvador Quishpe, uno de los dirigentes indígenas, manifestó que la conformación del Parlamento de los Pueblos es una respuesta “frente a la negativa del Gobierno Nacional a tener un espacio adecuado para el diálogo”.



Quishpe dijo que el “Parlamento es un espacio que aglutina a todos los sectores que esperan una respuesta concreta del Gobierno”.



Pese a la posición de la Conaie y la Feine, Agusto señaló que a lo largo de esta semana se instalaron más de 60 mesas de trabajo con organizaciones sindicales, indígenas, afros y de estudiantes.



La última reunión entre indígenas y Gobierno, mediada por la ONU, ocurrió el pasado miércoles 16 de octubre. Aún no hay una nueva convocatoria a las partes.



Vargas explicó que al Parlamento están invitadas todas las organizaciones sociales. La reunión será en la sede de Quito, a las 10:00.



En las provincias se instalarán asambleas populares. Vargas dijo que esperan estructurar una propuesta hasta la próxima semana para enviarla a la ONU.



En contexto



Luego del paro nacional que protagonizaron los indígenas se instaló una mesa de diálogo. Han transcurrido 12 días y todavía no hay una definición clara sobre la elaboración del nuevo decreto para regular las tarifas de los combustibles.