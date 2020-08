La Conaie apoyará a los candidatos de Pachakutik en el 2021, pero pide una reestructuración del movimiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de que Jaime Vargas y Leonidas Iza declinaran sus precandidaturas para buscar la Presidencia en las primarias del movimiento indígena, el objetivo ahora será reestructurar Pachakutik (PK), su brazo político.

Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) e Iza, titular del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), ofrecieron este jueves 20 de agosto del 2020 una conferencia de prensa, cuestionando los procesos de democracia interna para designar las candidaturas que Pachakutik propondrá en los comicios generales del próximo año.



El Presidente de la Conaie, quien terminará su periodo en septiembre próximo, criticó que para las primarias de Pachakutik no se haya aceptado el pedido de incluir la participación de 100 representantes de cada pueblo y 200 por cada nacionalidad indígena dentro del padrón.



Al ver estas “irregularidades” las organizaciones de base que apoyaron las postulaciones de Vargas e Iza decidieron retirar sus precandidaturas, explicaron los dirigentes. Sin embargo, Vargas dijo que toda la estructura de la Conaie apoyará al movimiento Pachakutik en las elecciones del 7 de febrero del 2021. “No es una persona, es un movimiento, nuestra tarea será fortalecer el movimiento”, dijo.



Yaku Pérez, prefecto de Azuay, es el único precandidato en firme para las primarias de PK, que se efectuarán el sábado 22 de agosto, vía telemática. El movimiento analiza perfiles para integrar su binomio, que podría ser una mujer de la Costa.



Leonidas Iza descartó la posibilidad de buscar la dignidad de asambleísta y ratificó que no participarán en las primarias por ningún otro movimiento político. Además, pidió que la dirigencia de Pachakutik retorne a sus orígenes. “Lo que hay que cambiar, hay que cambiar, lo que hay que barrer, hay que barrer”, mencionó el titular del MICC.



Ambos dirigentes hicieron un llamado a la unidad nacional y aseguraron que sostendrán su plataforma de lucha. Además, hablaron de madurar la propuesta denominada Minga por la Vida, que surgió del Parlamento de los Pueblos, formado a raíz de las protestas de octubre del 2019.





Carta Pública de Pachakutik



El 18 de agosto pasado Pachakutik hizo pública una carta en donde se reconoce que hubo un proceso interno difícil y complejo. “No hemos querido, como Dirección Nacional, entrar en mensajes y contramensajes, sobre todo en las redes sociales, pues a menudo no contribuyen al esclarecimiento, a un debate orgánico y respetuoso, sino a la exacerbación de posiciones subjetivas. Hemos esperado pacientemente que llegue el tiempo de hablar”, señala la misiva.



En la carta, firmada por Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento, se indica que PK cuenta con una estructura orgánica a escala nacional. “Algunos compañeros y dirigentes, en lugar de ver este proceso como un avance, todavía con dificultades y debilidades, lo ven como un obstáculo”, reza el texto, sin dar nombres.



Según PK, en la selección de los aspirantes, sobre todo a la Presidencia de la República, llamaron a un consenso, pero al no haber respuesta, aceptaron la realización de primarias. “Ahora, nuestra obligación es concluir el proceso con el precandidato que se ha inscrito: Yaku Pérez Guartambel”.



Asimismo, insisten en que no han sucumbido ante los intentos de intromisión de la derecha y del correísmo. Finalmente, ratifican su intención de conformar una plataforma con organizaciones sociales para llegar a las elecciones generales.