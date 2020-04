Tres comunidades de Montecristi tienen temor por posibles casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

La desesperación por contrarrestar los síntomas -que coinciden con los del covid-19- ha obligado a los moradores de tres poblados rurales de Montecristi, Manabí, a utilizar remedios caseros. Con hojas de eucalipto, manzanilla y otras plantas preparan infusiones y vaporizaciones.

En Las Palmas, La Sequita y Pepa de Huso han fallecido alrededor de 100 personas, la mayoría con problemas respiratorios, según el integrante del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal y director del Departamento de Recursos Humanos del Municipio de Montecristi, Gabriel Giler. Él es uno de los voceros del Municipio.



Richard Anchundia, presidente del recinto Pepa de Huso, señaló que esta semana una brigada médica del Ministerio de Salud realizó pruebas para diagnosticar el covid-19. Los resultados deberán entregarse hasta el miércoles 29 de abril del 2020.



Anchundia afirmó que a raíz de las muertes, los más 1 000 moradores de Pepa de Huso se han aislado totalmente para evitar contagios. "Las personas tienen miedo de salir. El problema es que no tienen qué comer".



La situación económica del poblado es crítica, porque al menos 800 personas trabajan en empresas atuneras, que suspendieron sus actividades o trabajan con menos empleados.



El Municipio de Montecristi y la Prefectura de Manabí han entregado kits alimenticios, pero solo han abastecido al 30% de la población.



Anchundia y un grupo de voluntarios han pedido ayuda a concejales y empresarios que les han donado alimentos. Este 23 de abril del 2020 armaron más de 50 kits para entregarlos este viernes 24 de abril, de acuerdo con las necesidades de las familias.



Giler afirmó que se han distribuido 3 500 kits alimenticios, que han sido donados por el MIES y la Prefectura; pero, son insuficientes para cumplir con la demanda.



El funcionario afirmó que desde el Municipio se gestiona un préstamo bancario para adquirir 2 000 pruebas para diagnosticar el covid-19 y para dotar de alimentación y medicinas a la población. “El Estado le debe al Municipio USD 2 millones, por concepto de alícuotas de febrero y marzo, que es el dinero que se emplea para pagar a los trabajadores”.



En Montecristi se han registrado 11 casos positivos, según el informe del Comité de Operaciones de Emergencia nacional de este 23 de abril del 2020.



Para Giler esa cifra es un subregistro, porque no se han tomado suficientes pruebas en el cantón y no se han entregado los resultados de las pruebas que se tomaron hace más de 15 días. “De los 6 000 pobladores que hay en las comunidades rurales al menos el 60% se ha contagiado de covid-19”.



Sin embargo, el gobernador Tito Nilton Mendoza informó que no se deben sacar los datos de contexto y que esa información no es oficial. Se deberá esperar el resultado de las pruebas.

Uno de los inconvenientes que tienen los moradores de Montecristi es que no cuentan con un hospital público y deben viajar a Manta o a Portoviejo. Solo funcionan dos subcentros del Ministerio de Salud, pero no tienen respiradores ni camas para medicina interna.



Como medida alternativa, el Municipio puso a disposición del Gobierno dos clínicas móviles y cinco médicos municipales. Pero aún no funcionan porque el Ministerio de Salud deberá equiparlas.



El Gobernador informó que ya se dotó de equipos de bioseguridad al personal médico y que se han realizado más de siete brigadas médicas en las zonas rurales para mitigar contagios. “Nosotros no ofrecimos la clínica, fue el Municipio. En La Sequita, Pepa de Huso y Las Palmas han llegado brigadas, se han tomado pruebas y se han establecido cercos epidemiológicos”.



Además en esos sectores se han realizado fumigaciones y desinfecciones contra el covid-19 y el dengue.