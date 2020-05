Compra de pruebas PCR en el Municipio fue avalada por Quito Honesto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de que la Fiscalía General del Estado allanara la mañana de este 27 de mayo del 2020 las oficinas de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito para encontrar indicios de un supuesto sobreprecio en las pruebas PCR que la entidad adquirió, el alcalde capitalito, Jorge Yunda, dio declaraciones sobre lo ocurrido.

En una rueda de prensa virtual realizada la mañana de hoy, miércoles 27 de mayo, el Burgomaestre aseguró que separó a Lenín Mantilla, secretario de Salud del Distrito, y al equipo que participó en dicha contratación.



Aseguró que el Municipio está dispuesto a colaborar en lo que se requiera y que los funcionarios inmersos en esta compra fueron separados para que tengan la posibilidad de defenderse y hacer los respectivos descargos de manera independiente.



“Personalmente he puesto una solicitud a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones porque quiero estar informado”, mencionó.



Yunda dijo que en cuanto a contrataciones, el Municipio cuenta con todas las seguridades, entre ellas, la vigilancia de la institución de Quito Honesto, que está conformada por diferentes gremios y la organización civil. La entidad ha emitido un informe en donde se dice que se han hecho las contrataciones a la mejor oferta.



El documento emitido por la institución reza: “El contrato cuenta con todos los habilitantes requeridos por la entidad y se suscribió por un valor de USD 3 374 000 valor que no incluye IVA, con la empresa SALUMED S.A., sobre lo cual se verifica que hubo la presentación previa de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, garantía de buen uso del anticipo y garantías técnicas tanto de la calidad de los equipos como de la calidad de los reactivos”.



Según Yunda, las 100 000 pruebas adquiridas son las mejores del mundo, y tuvieron un costo de alrededor de USD 25 cada una. Dijo que no es fácil contratar pruebas, y que en el caso de las que compró Quito, son PCR, no las rápidas que se pueden encontrar a mucho menor precio pero que está demostrado que no tienen efectividad y no sirven. “Si es que hubo un sobreprecio, soy el más interesado en conocerlo”, indicó.



Uno de los principales cuestionamientos a la municipalidad, es que a pesar de que Quito cuenta con 100 000 pruebas, se han realizado menos de mil. ¿Por qué la demora?



El Alcalde explicó que para que las pruebas PCR puedan realizarse, se han adquirido máquinas de extracción, de procesamiento, reactivos con cadena de frío, hisopos para tomar la prueba, y se han realizado capacitaciones al personal.



Gracias a convenios que se han realizado, la Universidad Central cuenta con dos máquinas para procesamiento de pruebas, y el IESS Quito Sur con una adicional. Esas máquinas han debido ser calibradas, y el personal a cargo de su manejo, capacitado.



Desde la llegada de las primeas pruebas, se ha trabajado en la instalación de los equipos y se ha cotejando los reactivos, se han hecho calibraciones y demás procesos.



Aseguró que en los próximos días, la capital tendrá la posibilidad de hacer 1 500 pruebas al día. “No voy a detener el proceso porque las pruebas son la salvación para la ciudad de Quito. Se adquirieron en Corea del Sur, y hay que adquirir 100 000 más, porque esa es la única posibilidad de poder identificar quién tiene el virus”.



El Burgomaestre dijo que adicionalmente envió un oficio a la Comisión Anticorrupción para que acompañe el proceso.



Según Yunda, al autoridad sanitaria nacional tiene una lista de empresas a quienes se les puede comprar, y la empresa con quien se firmó el contrato, consta dentro de ese listado. “Un funcionario no puede comprar a quien sea, sino al que califica para vender insumos médicos, pero cómo saber antecedentes de accionistas que están involucrados en presuntas irregularidades, si según la autoridad sanitaria están autorizados para contratación. Las autoridades deberán investigar”.



El Alcalde dijo que el Municipio ha invertido más de USD 10 millones en la implementación del Centro de Atención Temporal en el Bicentenario, en la contratación de personal médico, en la adquisición de cientos de miles de kits alimenticios, mascarillas, pruebas, respiradores y demás.



“Estamos enfrentando una emergencia y nos ha tocado ponernos la ciudad al hombro para enfrentar de forma eficiente la situación. No permitimos la corrupción. Caiga quien caiga que las autoridades hagan lo que deben hacer”, finalizó.