Comité de la ONU advierte de que el hambre afecta en especial a las mujeres

El hambre en el mundo está afectando en especial a las mujeres de los países pobres y se requieren acciones, dijo hoy el presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, el dominicano Mario Arvelo.

En lugar de reducirse, el número de personas que sufren hambre no ha parado de aumentar en los últimos tres años hasta los 821 millones, un problema que afecta sobre todo a "las mujeres y los niños del Sur global", por factores como los conflictos y el cambio climático, aseguró Arvelo.



El embajador dominicano, elegido el año pasado al frente de esa plataforma intergubernamental en el que se debaten las políticas alimentarias junto a la sociedad civil y el sector privado, instó a "hacer las cosas de forma diferente con el acuerdo de todos".



En el Día Internacional de las Mujeres Rurales y en la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, fue invitada a la sesión inaugural de la reunión anual de ese comité la agricultora Shardaben Zala, miembro de la ejecutiva de una asociación india de mujeres autónomas.



Zala destacó que a menudo se ven inmersas en "círculos de deuda", obligadas a pagar altas tasas de intereses a los proveedores y vender a precios demasiado bajos a los intermediarios, por lo que su grupo decidió formar su propia empresa para no perder la "esperanza".



En ese sentido, comentó que han cambiado la forma de realizar los pagos y vincularse al mercado, y tienen un banco de fertilizantes orgánicos, lo que les ha permitido aumentar sus ingresos e invertir en bombas de agua con energía solar y en la educación de sus hijos.



El director general de la FAO, José Graziano da Silva, añadió que los productores de subsistencia son los más afectados entre aquellos que pasan hambre y viven en contextos de crisis prolongadas, particularmente en Asia y África.



"El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial necesita guiar el debate y ofrecer las mujeres prácticas para mejorar la nutrición", apuntó ante un millar de delegados, que esta semana abordarán la preparación de unas directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, entre otros asuntos.



El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, insistió en que "no se va a solucionar el hambre sin las mujeres" y recordó que las guerras han obligado a incrementar en mil millones de dólares los costes para entregar ayuda humanitaria.

La vicepresidenta del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Cornelia Richter, puntualizó que la cooperación al desarrollo está ahora "más enfocada", pero necesita orientarse mejor hacia la nutrición y aprovechar el potencial de la tecnología