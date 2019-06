Conflicto en tres comisiones va al Pleno este 5 de junio de 2019

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo (AP), convocó para este miércoles 5 de junio de 2019, a las 17:00, a la sesión 598 del Pleno de esta Función del Estado.

El propósito, entre otros temas, es conocer y resolver sobre la designación de autoridades para las comisiones de Educación, Derechos de los Trabajadores y Gobiernos Autónomos.



Los coordinadores de Alianza País, Creo y partidos de minorías esperan que se respeten los acuerdos a los que llegararon a mediados de mayo pasado estos bloques.



"Esperamos que se ratitifique el acuerdo. Más allá de los nombres, el acuerdo ha planteado espacios para cada bancada", manifestó la oficialista María José Carrión.



Carrión aspira a presidir la Comisión de Trabajo. Sin embargo, el Partido Social Cristiano (PSC), busca que la Presidencia la ocupe Vicente Taiano, cuya designación fue anulada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



Por su parte, Héctor Yépez, de Creo, y Wilma Andrade, del BIN, confían en que el Pleno encuentre una salida, después de que la Comisión de Gobiernos Autónomos no lograra designar a un presidente y vicepresidente, como ambos aspiraban.



Para la elección se requiere de 70 votos en el Pleno. Jeaninne Cruz, de Creo, busca liderar a la Comisión de Educación, pero Jimmy Candell, uno de sus integrantes, prefirió no hacer comentarios.



La elección de Candell como Presidente también fue anulada por el CAL debido a que no se ajustó al procedimiento previsto en la Ley de la Función Legislativa.



Estas tres comisiones llevan tres semanas sin poder sesionar debido a la falta de autoridades, a diferencia de otras 10 mesas legislativas que fueron reorganizadas el 16 de mayo para el período 2019-2021.



Antes de que se instale esta sesión habrá otra, a las 10:00, para tratar el juicio político que impulsan asambleístas de Creo y el PSC contra María Fernanda Espinosa por supuesto incumplimiento de funciones.