Tres comisiones de la Asamblea cumplen 28 días sin funcionar

Sin dar explicaciones, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), abandonó ayer el Pleno de la Legislatura en medio de reclamos de asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Suma y del correísmo.

Ocurrió cuando decidió cambiar el orden del día de la agenda de la sesión 598, en la cual estaba prevista la designación de autoridades para las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Derechos de los Trabajadores.



Litardo subió a su despacho mientras el primer vicepresidente, César Solórzano, quien forma parte del Bloque de Integración Nacional (BIN), tuvo que lidiar con los reclamos de los asambleístas.



“Hay un orden del día aprobado y tiene que cumplirse. Y no cambiar a su antojo”, expresó Guillermo Celi (Suma), pero Solórzano invocó a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para defender ese procedimiento.



En lugar de decidir sobre la integración de las comisiones, se abrió el debate sobre un proyecto de resolución de Byron Suquilanda (Creo), que constaba como segundo punto.



La iniciativa era un exhorto al primer Mandatario, Lenín Moreno, para que proceda a conmutar penas frente al problema del hacinamiento carcelario en el país, que constaba en segundo lugar.



Sin embargo, en cada intervención, los asambleístas del PSC como Cristina Reyes, o César Rohón, o Marcela Holguín desde el correísmo, volvieron a insistir en el tratamiento del tema inicial.



“No es posible que por la necedad de un par de asambleístas que tienen la fijación de mantenerse y presidir las comisiones se quede sin trabajo el resto de asambleístas que conforman estas tres comisiones”, dijo Holguín.



La coordinadora del bloque de AP y aliados, Ximena Peña, recorría entre las curules de Creo y el BIN. Los diálogos entre los del PSC y Suma también eran intensos. Y eso se extendía hasta los pasillos del Pleno.



Transcurrieron ocho intervenciones cuando Fabricio Villamar (Creo) tomó la palabra. En lugar de respaldar la propuesta de Suquilanda, invocó el artículo 145 de la Ley Legislativa sobre la reconsideración de sus votaciones.



“Para que todos estemos tranquilos, yo mociono que reconsideremos la resolución del día jueves respecto de la Ley del Adulto Mayor. Creo que es necesario, que es sano para la Asamblea”, manifestó.



Villamar logró el respaldo de 82 asambleístas y echó abajo la votación con la que una mayoría simple decidió anular dos disposiciones de esa norma que derogaban otras dos leyes con las que se recaudan algunos tributos. Solo dos asambleístas se opusieron y otros 15 decidieron abstenerse.



La moción aprobada por Villamar implica que el Presidente de la Asamblea deberá convocar a un nuevo debate y una nueva votación de los artículos que se pretende dejar sin efecto con una fe de erratas.



Según el legislador, el problema es que ambos artículos formaron parte del informe para la Ley del Adulto Mayor, en el primero y el segundo debate en el Pleno. Aunque no constaban en la propuesta inicial, tramitada en la Comisión de Derechos Colectivos.

Solórzano decidió suspender la sesión antes de dar paso a una nueva votación y volvió a quedar en el aire el tema de la conformación de las tres comisiones .



El conflicto ocasiona que estas mesas legislativas no puedan sesionar desde el pasado 16 de mayo, cuando se dio la reorganización de la Asamblea para lo que resta del período que concluirá en 2021.



La pugna se originó cuando PSC y correístas juntaron sus votos para designar a legisladores distintos a los que fueron parte de los acuerdos entre AP, Creo, el BIN y asambleístas independientes, que permitieron la elección de Litardo como presidente de la Asamblea.



Así, Vicente Taiano (PSC) fue elegido como presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, en lugar de María José Carrión (AP).



Una semana después, otros siete de 12 legisladores se auto convocaron en la Comisión de Educación y nombraron como presidente a Jimmy Candell (BIN) y no a Jeannine Cruz (Creo), como estaba previsto en el acuerdo.

Sin embargo, poco después, ambas designaciones fueron anuladas por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) con el argumento de que no se ajustaban a la Ley Legislativa y se decidió que el tema pasara al Pleno.



El de ayer fue el tercer intento para designar los titulares de estas comisiones. Se tenía previsto que se retomara la sesión a las 15:45, pero no se concretó. Luego se convocó para las 17:00, lo que tampoco sucedió porque fue suspendida. La falta de las comisiones impide que avancen propuestas como las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe o el Código del Trabajo.