Tres comisiones legislativas aún no están integradas

El acuerdo entre Alianza País (AP), Creo y los asambleístas agrupados en el Bloque de Integración Nacional y el Bloque de Acción Democrática (BADI) tiene fisuras.

Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), denunció ayer que “no se cumplieron los acuerdos” en la designación de las autoridades de las comisiones legislativas, que el jueves fueron reorganizadas en el Pleno.



En el caso de la Comisión de Gobiernos Autónomos, por ejemplo, el acuerdo apuntaba a que Héctor Yépez, de Creo, asumiera la Presidencia y Andrade, la Vicepresidencia.



La legisladora sostuvo que la elección no pudo concretarse de inmediato, como sucedió en otras comisiones, debido a que legisladores de las filas de AP “se unieron” a legisladores socialcristianos y correístas.



“Por suerte nos advirtió un asambleísta de los independientes y suspendimos la sesión para establecer una línea de trabajo que nos permita cumplir estos acuerdos”, dijo.



En cambio, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores hubo una maniobra política que arrebató a AP la Presidencia de esta mesa, que estaba reservada para la oficialista María José Carrión.



Después del Pleno, en el que se reorganizaron las comisiones, se reunieron siete de sus 12 integrantes y nombraron al socialcristiano Vicente Taiano como su titular.



La designación fue avalada con la presencia de asambleístas del correísmo y del PSC, y también de Roberto Gómez y Rina Campain, de Creo. Pero no lograron avanzar hasta la designación de un vicepresidente.



Luis Pachala, coordinador de Creo, se lamentó ayer de que Gómez y Campain no actuaran en línea con su bancada. Y concordó con Andrade en que ese procedimiento fue ilegal.



La Ley de la Función Legislativa, en su artículo 23, estipula que “en el plazo de hasta ocho días siguientes a su integración, las comisiones se instalaran bajo la coordinación provisional del primer asambleísta designado para esa comisión, y procederán a la elección, por separado, de un Presidente y un Vicepresidente”.



En este caso, quien encabeza la nómina es Carrión y ella no estuvo en la sala. Ana Belén Marín (AP), quien forma parte del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), tachó de “arbitraria e ilegal” a dicha elección. “Los mismos integrantes deben poner la denuncia”, manifestó.



En tanto que en la Comisión de Participación Ciudadana, fue electo Raúl Tello (BADI) como su titular, tal como estaba previsto. Pero el oficialista Julio César Quiñónez le arrebató la Vicepresidencia al socialcristiano Ramón Terán.



No hubo sorpresas en las comisiones de Fiscalización, Justicia, Régimen Económico, Desarrollo Económico, Relaciones Internacionales, Derechos Colectivos y Biodiversidad.



Mientras tanto, las comisiones de Educación, Soberanía Alimentaria, además de la de gobiernos autónomos, deberán cumplir con la designación de sus autoridades hasta la próxima semana. Si no logran acuerdos, será el Pleno de la Asamblea el que haga la tarea con una mayoría absoluta.