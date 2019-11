Comisión inicia comparecencias por juicio político a Romo y asambleístas evalúan presentar otro pedido

LEA TAMBIÉN

Los asambleístas Roberto Gómez (Creo) y Lourdes Cuesta (independiente) abrieron este lunes 25 de noviembre de 2019 la posibilidad de impulsar un nuevo pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Los legisladores comparecieron esta tarde a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para presentar las pruebas en las que se basan para acusar a Romo de incumplimiento de funciones.



Los parlamentarios enumeraron cuatro causales: inseguridad ciudadana, femicidios, crisis carcelaria y abuso de bienes públicos. Esto para pedir la censura y destitución de Romo.



También cuestionaron el desempeño de la funcionaria en la crisis de octubre de 2019, y al hecho de que reconociera que la Policía usara bombas lacrimógenas caducadas para repeler a las manifestaciones.

El asambleísta @GomezRobertoA explica a la Comisión de @FiscalizacionAN que se solicita el juicio político en contra de la Ministra de Gobierno por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley pic.twitter.com/pTKXCDQCjj — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 25, 2019



Sin embargo, Johana Cedeño (AP), presidenta de la Comisión, precisó que esta última no podrá ser parte del proceso de juicio político, debido a que los hechos se dieron después de que se presentara la solicitud que actualmente es tramitada por esta mesa.



Cuesta y Gómez abrieron la posibilidad de presentar posteriormente un nuevo pedido de juicio político contra la Secretaria de Estado.



Durante el desarrollo de la sesión, con videos y capturas de publicaciones en redes sociales, Gómez aludió al femicidio registrado en Ibarra el 19 de enero pasado, lo que, a su criterio, demuestra las falencias de la Policía que está bajo el control de la Secretaria de Estado.



Cuesta, de su lado, habló de los motines y asesinatos en cárceles del país. Ante la mesa mostró varios reportajes de televisión. También reseñó a los decretos con los que a mediados de este año el presidente Lenín Moreno declaró en emergencia al sistema penitenciario. Dijo que la Ministra no puede eludir sus responsabilidades.

La falta de protección del Estado se refleja en los índices de femicidios, robos a personas, hacinamientos en las cárceles, entre otros problemas, sin que se dé soluciones a largo, mediano o corto plazo, señaló La asambleísta @amapolanaranjo pic.twitter.com/X0LZxYQPu8 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 25, 2019



La asambleísta, además, acusó a Romo de abuso de bienes públicos y aludió al viaje realizado por la Ministra desde Salinas (Santa Elena) a Punta Blanca (Esmeraldas), en aeronaves de la Policía, el pasado feriado de Carnaval.



En este sentido pidió que la Comisión requiera los planes de vuelo de Aeropolicial y las autorizaciones de la Dirección de Aviación Civil (DAC), entre otros documentos.



Cedeño manifestó que Romo será convocada para que presente sus pruebas de descargo el próximo miércoles.



Otra de las interpelantes es Amapola Naranjo, legisladora del correísmo. Ella llegó acompañada de algunos de sus coidearios para pedir la censura de Romo. "No es que nos caiga mal, no es revanchismo", sostuvo.



El independiente Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión, espera que este proceso no se convierta en un "show" y se mostró contrariado por el desplante hecho la semana pasada por dos abogados de Guayaquil que habían sido convocados a presentar sus versiones como parte de este proceso.