Comisión no dio paso a archivar la parte monetaria del proyecto de Ley Económica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea se reunió este viernes 8 de noviembre del 2019 para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley de Crecimiento Económico y elaborar el informe para segundo debate de este documento, que debe presentarse el próximo martes 12 de noviembre del 2019.

Daniel Mendoza, presidente de la Comisión, rechazó la moción que planteaba archivar los artículos que reforman al Código Monetario y los que están relacionados con la planificación pública, que son parte del proyecto de Ley de Crecimiento Económico.

​

Esteban Melo, asambleísta de la bancada correísta fue quien planteó la moción y argumentó que, principalmente, el Código Monetario requiere un análisis mucho más profundo. Además, Melo señaló que el proyecto de Ley tiene demasiados artículos. "Tiene 444 artículos, eso es inconstitucional", mencionó.



Mendoza no aceptó la propuesta de moción y dijo que solo se puede aceptar una moción que plantee suspender el debate cuando la Comisión no cuente con insumos claves para el análisis del proyecto. Lira Villalba, de la bancada correísta, criticó el argumento de Mendoza, pues Melo no estaba mocionando por la suspensión del debate.



Tras rechazar el planteamiento de los correístas, el presidente de la Comisión pidió comenzar con el análisis de las partes del proyecto que son más urgentes y en las que hay más consensos. De ahí que, después de más de una hora desde que inició la reunión, recién cerca de las 17:30, la Comisión comenzó a analizar la primera parte del proyecto, relacionado a la remisión de intereses multas y recargos de los deudores de créditos educativos.



Luego se iniciará el análisis de la parte tributaria.