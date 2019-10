Comisión aprueba informe para primer debate de reforma económica

LEA TAMBIÉN

Con siete votos a favor, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de la reforma económica enviada por el Ejecutivo.

La Comisión, responsable del tratamiento del proyecto, se reunió la tarde de hoy para tratar el texto, tras recibir a 60 actores y 42 colectivos desde el pasado 18 de octubre del 2019, cuando el Ejecutivo remitió el proyecto de Ley a la Asamblea



La reunión se desarrolló en un ambiente tenso. Al inicio parecía que no se lograrían los votos para aprobar el texto, que irá al Pleno el 31 de octubre próximo.



Los legisladores Henry Kronfle (PSC) y Lira Villalva (RC) fueron algunos de los que criticaron que no hubo un debate sobre el informe y que este no contenga un análisis final de la Comisión con sugerencias puntuales sobre el proyecto de Ley.



Al respecto, Daniel Mendoza (AP), presidente de la Mesa, explicó que el documento contiene el proyecto de ley original enviado por el Ejecutivo, más todas las observaciones realizadas por los asambleístas miembros de la Comisión y por más de 60 actores, públicos y privados, que comparecieron con sus respectivos aportes.



"No existe aún modificaciones de consenso. Existen muchas propuestas hechas por diferentes legisladores, todas esas propuestas han sido incluidas dentro del informe y se ha dado paso a un debate más amplio que será en el Pleno de la Asamblea. Creo que eso es lo responsable con el país", comentó Mendoza.