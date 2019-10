Comerciantes del Mercado Mayorista estiman un incremento en precios por eliminación del subsidio del diésel

LEA TAMBIÉN

Vendedores del Mercado Mayorista de Quito prevén un alza en los precios por las medidas económicas anunciadas por el Gobierno. Algunos rubros aún presentan desabastecimiento, producto de la paralización del transporte, de jueves y viernes.

El mercado suspendió su atención el jueves a las 06:00 y reanudó sus actividades el viernes a las 05:30, de manera parcial, puesto que no todos los vendedores trabajaron. La carga retrasada fue llegando paulatinamente.



Pero, hasta el mediodía de hoy 5 de octubre, en algunos rubros no se regularizaba el abastecimiento de productos. Este era el caso de la papa. “En la madrugada de hoy ingresaron unos 10 camiones, cuando en un día normal entran entre 40 y 50. Vienen desde Carchi, Cayambe e Imbabura”, comentó Marianela Granada, presidenta de la Asociación San Antonio, que agrupa a 30 vendedores de papa.



Las papas llegan al Mayorista de martes a domingo. Algunos comerciantes no reciben el producto desde el jueves en la madrugada. “Nos dicen que no hay paso por Otavalo. Lo que tenemos se acaba hoy. Solo estamos vendiendo canastos, nada al por mayor”, contó Carmen Quizhpe, que en un día regular vende cerca de 200 quintales al mayor, principalmente para llevar a la costa. Ayer, apenas vendió 10 quintales.

Vendedores del Mercado Mayorista de Quito prevén un alza en los precios por las medidas económicas anunciadas por Lenín Moreno. Foto: Patricia Gonzaléz/ELCOMERCIO

Como consecuencia de la escasez y el incremento del diesel, algunos vendedores compraron la madrugada de hoy el quintal de papa chola en USD 35, cuando usualmente está entre USD 23 y 28.



“Quizás para el martes se regulariza el abastecimiento de papa. Nos ha afectado bastante porque el comercio de nosotros es por mayor”, señaló Granada, quien además es presidenta del Comité de Gestión del Mercado Mayorista, que agrupa a 400 vendedores y 200 cargueros y cocheros.



La dirigente considera que la eliminación del subsidio al diesel será una afectación para agricultores, el transporte pesado y los insumos de productos agrícolas. “Subirá todo porque el transporte es primordial. Debía subir el precio del combustible, pero no quitarnos el subsidio. Nosotros pagamos impuestos y arriendo en el mercado”.



Norma Delgado, comerciante al por mayor de frutas, coincide en que los productos tendrán que subir de precio: “Si no, nos vamos a quiebra”, subrayó. Por cada viaje que realizan sus transportistas invierten en combustible USD 60, pero ahora, dice, será hasta USD 100 por viaje.



Sobre el abastecimiento, señala que hoy estuvo prácticamente normalizado el ingreso de los productos. “Pero, no tenemos utilidad justa para pagarle a los dos empleados de carga”, añadió. Delgado vende frutas de temporada, provenientes de Manabí. Jueves y viernes no laboró, lo que le ocasionó pérdidas en ventas de entre USD 2000 y 3000.

Hay comerciantes que no reciben las papas desde el jueves en la madrugada. Foto: Patricia González/ELCOMERCIO

Los mini mercados del Mayorista también sufrieron importantes pérdidas. En ElMercato.com se calculan pérdidas de entre USD 50 000 y 80 00 entre jueves y viernes, señaló Germania Córdoba, asistente contable. El establecimiento vende al por mayor y al menor; e incluso, a clientes fuera del mercado al mayor.



“Todavía no se ha regularizado el abastecimiento de productos. Esta semana solo hubo dos viajes y usualmente son entre tres y cuatro”, explicó Córdoba. El local espera para hoy la llegada de una carga de arroz y azúcar, desde Guayaquil, que debió llegar el jueves.



ElMercato.com se abastece de 30 proveedores. El 80% les ha comunicado que subirán sus precios, aunque aún no les detallen en cuánto, señala la trabajadora.



“Hoy hay mucha gente en el mercado. Se están abasteciendo por el miedo a la subida de precios. Incluso hay clientes que se están llevando el triple”, comentó.



Rocío Guanotuña, quien compraba productos al mayor esta mañana, ya percibió un alza en los productos de al menos 10%. Compro papa, arroz, azúcar y otros víveres. “Esta vez compramos más para abastecernos”, comenta.