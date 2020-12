Comerciantes de la Bahía de Guayaquil apelan a los descuentos para estimular las ventas en temporada navideña

Ropa, zapatos, equipos tecnológicos, electrodomésticos y, principalmente juguetes, se mezclan en los locales comerciales del sector conocido como La Bahía, en pleno centro de Guayaquil. Las vías y callejones del lugar lucen con un leve aumento comercial, con la cercanía de la festividad de Navidad.

La mañana de este sábado 19 de diciembre del 2020 se evidenció la presencia controlada de comerciantes y ciudadanos que buscaron realizar compras para aprovechar el fin de semana.



Los comercios se prepararon para recibir a los potenciales compradores. Al ingreso de los locales se instaló un puesto para la toma de temperatura y dotar de alcohol en gel a las personas que visitan. Son parte de las medidas adoptadas.



Uno de los comercios, Pantalones Andy, en uno de los paseos comerciales, se permitió el ingreso de hasta 14 personas para respetar el aforo. Uno de sus administradores, Mario Fernández, contó que las medidas de bioseguridad se intensificaron para evitar contagios del covid-19.



Fernández afirmó que los comerciantes tienen una alta expectativa para lo que resta de este mes, pues dice que las ventas –en relación a diciembre del 2019- han caído en 80%. “Aún está floja la venta, no hemos podido superar la crisis de la pandemia”, lamentó.



Los precios de cada prenda oscilan entre los USD 10 y USD 35, de acuerdo a la calidad. Sin embargo, según Fernández el cliente pide una rebaja considerable.



Mónica Revilla, del local de artículos varios María, dijo que el impacto para ellos ha sido de una caída del 70% en las ventas en comparación a diciembre del año pasado. En el local solo trabajan dos personas, antes de la emergencia sanitaria eran 5.



“La gente solo busca juguetes de entre 10 y 20 dólares no quieren gastar más, el bolsillo de la gente está muy afectado”, manifestó.



Pero ¿qué ofrecen para mejorar en las ventas? Los comerciantes consultados coincidieron en que se amplió desde las 19:00 hasta las 20:30 la atención al público. También se hacen rebajas de hasta 30% en los precios de productos como vestimenta o juguetes, principalmente. También se aplica un descuento del 50% en la segunda prenda.



Jhonny Segura, propietario de la juguetería El Mundo del Niño, lamentó que las ventas no mejoren. “Teníamos grandes expectativas, pero no mejora la situación. Nuestros pocos clientes han sido mayoritariamente de la zona rural”.



Por ejemplo, una volqueta a batería -para niños de hasta 5 años- tiene un precio de USD 350, pero la rebaja puede llegar hasta USD 50.