Ecuatoriano murió en un confuso incidente con Carabineros en Chile

"Lamentamos informar que Alberto Picuasi, migrante ecuatoriano en Chile, falleció atropellado después de una persecución por parte de Carabineros para quitarle su mercancía de ventas ambulantes". La identidad del vendedor que perdió la vida la tarde del jueves 4 de abril del 2019 en Santiago, la capital de Chile, ha sido confirmada este viernes 5 por la Red Kapari.

Alberto Picuasi Guajan, 34 años, murió en un confuso incidente con la Policía chilena (Carabineros) en las inmediaciones de la avenida Abate Molina, a la altura de la Alameda.

En redes sociales circulan videos donde se escucha cómo testigos refieren que el comerciante habría sido atropellado por un vehículo policial, al intentar proteger su mercancía.

​

Video grabado minutos después del atropellamiento de Alberto, que circula en redes sociales.



Según el portal biobiochile, el vendedor fue intentó huir de un control de Carabineros y fue impactado en la pista 'solo bus' (Transantiago) "por un bus que transitaba por la vía".

Los portales digitales chilenos como Cooperativa y el Desconcierto han recogido información de los testigos del accidente.



Debido al impacto, Alberto Picuasi quedó gravemente herido, fue trasladado en ambulancia, pero habría muerto antes de llegar a un centro médico, añade el portal chileno.



El hecho generó indignación entre chilenos. En Twitter, usuarios como Tito Medina Neira cuestionaron a Carabineros. "Queda claro que la policía chilena, el sistema en sí, no combate a la delincuencia. El hermano ecuatoriano atropellado ayer era un vendedor ambulante que huía del acoso de Carabineros, acoso constante contra los ambulantes, gente que intenta ganarse el pan diario honestamente".

Queda claro que la policía chilena, el sistema en sí, no combate a la delincuencia. El hermano ecuatoriano atropellado ayer era un vendedor ambulante que huía del acoso de Carabineros, acoso constante contra los ambulantes, gente que intenta ganarse el pan diario honestamente. — Tito Medina Neira (@titomedinaneira) 5 de abril de 2019



En Facebook, Edo Sanhueza también fue crítico: "Estas son las cosas que me preocupan. Carabineros y sus controles a ambulantes que estos pierden la vida con tal de llevar el sustento a sus hogares... Me da pena. Cuando le pasa algo así a un delincuente... la verdad... siento extraña tranquilidad hasta placer pero en estos casos de personas que preocupadas por el sustento de sus familias tronchan su vida para siempre. Me duele. Algo debe hacerse para que no se repitan estos casos".



La muerte de Alberto provocó una protesta en la avenida Abate Molina de Santiago, donde murió el indígena ecuatoriano. "Somos comerciantes, no delincuentes; somos comerciantes, no delincuentes", gritaban junto a la quema de llantas, en una jornada en la cual también cuestionaron a Carabineros.

A esta hora continúan las barricadas en Santiago de Chile, sector metro ULA, Alameda, en protesta por Alberto Picuasi, trabajador de origen ecuatoriano, asesinado en un operativo de carabineros e inspectores municipales dirigidos por el Alcalde Felipe Alessandri. pic.twitter.com/pmBHEGPkyW — tierra revuelta (@tierrarevuelta) 5 de abril de 2019



Este viernes 5 de abril, familiares de Alberto, oriundo de la comunidad Guanansi, en Imbabura, acudieron hasta la Radio Iluman, en Otavalo. Pidieron ayuda para la repatriación del cadáver, porque no cuentan con recursos económicos.​



EL COMERCIO se contactó con la Cancillería de Ecuador. Una fuente aseguró que las autoridades ecuatorianas han tomado contacto son los familiares de Alberto Picuasi y que se aplicará el Protocolo para "brindar atención a familiares de ciudadanos ecuatorianos en condición de vulnerabilidad económica y social, que requieren apoyo y/o asistencia del Estado para repatriación de cadávares o traslado de restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior".